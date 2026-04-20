Pierwsza miłość, odcinek 4204: Strażacy nie mogą przebić się do ofiar katastrofy na budowie Kaliny. Ich szanse na przeżycie maleją

Joanna Dembek
2026-04-20 20:05

„Pierwsza miłość” to serial, który potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Na 4204. odcinek zapraszamy w poniedziałek 27 kwietnia i zachęcamy do śledzenia naszych streszczeń, by być stale na bieżąco. Florek nie daje o sobie zapomnieć i zaczyna niebezpieczną grę, która może zniszczyć reputację Julity. Tymczasem na budowie Kaliny trwa dramatyczna walka z czasem, a każda minuta zwłoki przybliża bohaterów do tragedii.

Mężczyzna w jasnej kurtce i kobieta w kasku na tle placu budowy, w kadrze obok leżą dwie zasypane gruzem osoby, co symbolizuje dramatyczną walkę o życie w serialu Pierwsza Miłość.
W poprzednim odcinku (4203) Paulina zdecydowała się na morderczą pracę, by sfinansować wymarzone wesele, co nie wróży dobrze jej zdrowiu. Darek natomiast zaczął przejmować władzę w klubie Iskra, wykorzystując słabość trenera. Oskar był blisko zostania wspólnikiem Wekslera, jednak tragiczny telefon o wypadku na budowie Kaliny przerwał radosne chwile. Mały Kostek zaczął zadawać trudne pytania o ojca, a Alan stanął przed widmem wielkiej katastrofy, która dotknęła wszystkich wokół.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4204

Julita w sidłach Florka: Julita nie może poradzić sobie z wyrzutami sumienia po wydarzeniach z Florianem, który z kolei chełpi się ich wspólną tajemnicą i pozwala sobie na dwuznaczne aluzje przy znajomych. Kiedy zdesperowana dziewczyna decyduje się na ostrą konfrontację i wygarnia mu, co o nim myśli, Florek postanawia, że nie puści jej tej zniewagi płazem, co zwiastuje dla niej początek prawdziwego piekła.

Nowa nadzieja Marty: Marta wpada przypadkiem na Szymona, a ich spotkanie szybko przeradza się w romantyczny spacer zwieńczony spontanicznym tańcem w parku. Te radosne chwile sprawiają, że kobieta zaczyna poważnie zastanawiać się, czy jest już gotowa na otwarcie nowego rozdziału w swoim życiu uczuciowym.

Dramat na gruzowisku: Na budowie Kaliny sytuacja staje się krytyczna, ponieważ strażacy wciąż nie mogą przebić się przez zwały gruzu do osób poszkodowanych. Podczas gdy ojciec Kaliny wpada w panikę, Oskar desperacko szuka jakiegokolwiek sposobu na bezpieczne dotarcie do zasypanych, wiedząc, że ich szanse na przeżycie drastycznie maleją z każdą sekundą.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4204. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
