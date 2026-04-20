W poprzednim odcinku (4203) Paulina zdecydowała się na morderczą pracę, by sfinansować wymarzone wesele, co nie wróży dobrze jej zdrowiu. Darek natomiast zaczął przejmować władzę w klubie Iskra, wykorzystując słabość trenera. Oskar był blisko zostania wspólnikiem Wekslera, jednak tragiczny telefon o wypadku na budowie Kaliny przerwał radosne chwile. Mały Kostek zaczął zadawać trudne pytania o ojca, a Alan stanął przed widmem wielkiej katastrofy, która dotknęła wszystkich wokół.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4204

Julita w sidłach Florka: Julita nie może poradzić sobie z wyrzutami sumienia po wydarzeniach z Florianem, który z kolei chełpi się ich wspólną tajemnicą i pozwala sobie na dwuznaczne aluzje przy znajomych. Kiedy zdesperowana dziewczyna decyduje się na ostrą konfrontację i wygarnia mu, co o nim myśli, Florek postanawia, że nie puści jej tej zniewagi płazem, co zwiastuje dla niej początek prawdziwego piekła.

Nowa nadzieja Marty: Marta wpada przypadkiem na Szymona, a ich spotkanie szybko przeradza się w romantyczny spacer zwieńczony spontanicznym tańcem w parku. Te radosne chwile sprawiają, że kobieta zaczyna poważnie zastanawiać się, czy jest już gotowa na otwarcie nowego rozdziału w swoim życiu uczuciowym.

Dramat na gruzowisku: Na budowie Kaliny sytuacja staje się krytyczna, ponieważ strażacy wciąż nie mogą przebić się przez zwały gruzu do osób poszkodowanych. Podczas gdy ojciec Kaliny wpada w panikę, Oskar desperacko szuka jakiegokolwiek sposobu na bezpieczne dotarcie do zasypanych, wiedząc, że ich szanse na przeżycie drastycznie maleją z każdą sekundą.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4204. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

