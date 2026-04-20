W poprzednim odcinku (4203) Paulina zdecydowała się na morderczą pracę, by sfinansować wymarzone wesele, co nie wróży dobrze jej zdrowiu. Darek natomiast zaczął przejmować władzę w klubie Iskra, wykorzystując słabość trenera. Oskar był blisko zostania wspólnikiem Wekslera, jednak tragiczny telefon o wypadku na budowie Kaliny przerwał radosne chwile. Mały Kostek zaczął zadawać trudne pytania o ojca, a Alan stanął przed widmem wielkiej katastrofy, która dotknęła wszystkich wokół.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4204
Julita w sidłach Florka: Julita nie może poradzić sobie z wyrzutami sumienia po wydarzeniach z Florianem, który z kolei chełpi się ich wspólną tajemnicą i pozwala sobie na dwuznaczne aluzje przy znajomych. Kiedy zdesperowana dziewczyna decyduje się na ostrą konfrontację i wygarnia mu, co o nim myśli, Florek postanawia, że nie puści jej tej zniewagi płazem, co zwiastuje dla niej początek prawdziwego piekła.
Nowa nadzieja Marty: Marta wpada przypadkiem na Szymona, a ich spotkanie szybko przeradza się w romantyczny spacer zwieńczony spontanicznym tańcem w parku. Te radosne chwile sprawiają, że kobieta zaczyna poważnie zastanawiać się, czy jest już gotowa na otwarcie nowego rozdziału w swoim życiu uczuciowym.
Dramat na gruzowisku: Na budowie Kaliny sytuacja staje się krytyczna, ponieważ strażacy wciąż nie mogą przebić się przez zwały gruzu do osób poszkodowanych. Podczas gdy ojciec Kaliny wpada w panikę, Oskar desperacko szuka jakiegokolwiek sposobu na bezpieczne dotarcie do zasypanych, wiedząc, że ich szanse na przeżycie drastycznie maleją z każdą sekundą.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4204. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)