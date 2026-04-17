Pierwsza miłość, odcinek 4203: Paulina na skraju wyczerpania! Bierze drugą pracę, by opłacić luksusowe wesele

W poprzednim odcinku (4202) Emilka odeszła z pracy i szukała pocieszenia u Bartka, który jednak pozostał lojalny nowej partnerce. Marysia starała się pomóc Pawłowi, wywołując lęk u Kacpra. Dominika zaczęła śledzić Pawła. Najgorsze wydarzyło się jednak na budowie u Kaliny, gdzie przez obsesję Mikołaja doszło do wypadku. Cała sytuacja stała się punktem zapalnym dla kolejnych tragicznych wydarzeń w życiu bohaterów.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4203

Paulina wpada w pułapkę własnej dumy. Hubert marzy o weselu z rozmachem, nieświadomy, że jego narzeczonej zwyczajnie na nie nie stać. Zamiast szczerej rozmowy, Paulina wybiera ciężką pracę ponad siły. Czy warto ryzykować zdrowie dla jednej nocy?

Darek, wysłany przez ojca do pilnowania interesów, postanawia grać według własnych zasad. Wykorzystuje niedyspozycję pijanego trenera Koczarskiego, by wprowadzić w klubie autokratyczne rządy. Tymczasem Oskar jest o krok od zawodowego szczytu – Karol Weksler w końcu widzi w nim wspólnika. Jednak radosny toast przerywa tragiczny telefon, który obraca sukces w pył.

Na budowie Kaliny dochodzi do dramatycznego wypadku. Gdy Alan analizuje skutki katastrofy, mały Kostek zaczyna dopytywać o nieobecnego ojca. Brak odpowiedzi tylko potęguje lęk. Ten odcinek to bolesna lekcja o tym, że budowanie życia na kłamstwie i ambicji zawsze kończy się pęknięciem – zarówno w biznesie, jak i w rodzinie.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4203. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 24 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)