Pierwsza miłość, odcinek 4202: Mikołaj nie może poradzić sobie z odrzuceniem i nęka Kalinę w pracy

W poprzednim odcinku (4201) Emilka i Marta odwiedziły żonę Fryderyka, odkrywając kolejne warstwy jego kłamstw. Doszło do paniki związanej ze zniknięciem Miszelki spod opieki Kingi. Paweł zaczął terapię, co doprowadziło do spięcia z Kacprem. Kacper, owładnięty zazdrością, zajrzał do karty pacjenta Pawła i znalazł tam informacje, które sprawiły, że zaczął poważnie obawiać się o swoją przyszłość u boku Marysi.

„Pierwsza miłość” odc. 4202: Bartek nie zamierza angażować się w cudze problemy

Emilka desperacko poszukuje wsparcia u dawnego ukochanego, a Miedzianowska rezygnuje z pracy w fabryce i wylewa żale przed Bartkiem, licząc na odrobinę empatii. Ten jednak, dbając o swoją nową relację, zachowuje chłodny dystans, co dla Emilki jest bolesnym ciosem. Bartek jasno daje do zrozumienia, że nie zamierza ponownie angażować się w jej problemy kosztem obecnego szczęścia.

„Pierwsza miłość” odc. 4202: Zazdrość, intrygi i niebezpieczna gra wokół Marysi

Z kolei w życiu Marysi zacznie gęstnieć atmosfera, a głównym motywem stanie się zazdrość Kacpra i tajemnicze plany Pawła. Marysia angażuje Kacpra w pomoc Pawłowi, co okazuje się stąpaniem po cienkim lodzie. Janek szybko dostrzega, że Paweł wciąż chorobliwie tęskni za byłą żoną, co wzbudza czujność otoczenia. Sytuację komplikuje nagłe zainteresowanie Dominiki, której intencje wobec Pawła.

„Pierwsza miłość” odc. 4202: Obsesja Mikołaja kończy się tragedią

Najbardziej wstrząsające wydarzenia rozegrają się jednak u Kaliny, gdzie obsesja Mikołaja doprowadzi do tragedii. Mężczyzna nęka kobietę swoją obecnością, nie potrafiąc pogodzić się z odrzuceniem. Gdy zdesperowany pojawia się w jej miejscu pracy, dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4202. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)