Pierwsza miłość, odcinek 4201: Kacper wykrada tajne dokumenty ze szpitala. Odkrywa szokującą prawdę na temat Pawła

W poprzednim odcinku (4200) Paweł uciekł z domu Janka i błąkał się po Wrocławiu w stanie załamania. Artur i Bartek próbowali go odnaleźć, by namówić na leczenie. Adrianna zrozumiała, że Jurek nie chce opuszczać Wadlewa. Emilka natomiast odkryła, że Fryderyk ma inną kobietę. Postanowiła stanąć z nią twarzą w twarz, co zapowiadało koniec jej burzliwego związku i początek bolesnych rozliczeń z przeszłością.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4201

Po odkryciu niewygodnej prawdy Emilka staje twarzą w twarz z bezczelną i prowokującą propozycją Fryderyka, która tylko zaostrza już napiętą sytuację. Otóż zamiast wycofania się, kobieta decyduje się działać dalej i razem z Martą podejmuje ryzykowną decyzję o bezpośredniej konfrontacji z żoną Fryderyka, co przenosi konflikt na zupełnie nowy poziom i może doprowadzić do ujawnienia kolejnych niewygodnych faktów.

Kinga zajmuje się chorą Miszelką, starając się zapewnić jej opiekę, jednak sytuacja gwałtownie się komplikuje, gdy Jolka wraca z pracy i odkrywa, że w mieszkaniu nie ma dziecka ani opiekunki. Moment ten wywołuje u niej ogromne przerażenie.

Paweł decyduje się w końcu zrobić pierwszy krok w stronę poprawy swojego zdrowia i rozpoczyna terapię u Ilony, co staje się dla niego ważnym przełomem. Podczas wizyty przypadkowo spotyka Kacpra, a krótkie zetknięcie obu mężczyzn od razu wprowadza napiętą, nieprzyjazną atmosferę. Kacper, kierowany zazdrością, przekracza granice zawodowe i wykrada jego kartę pacjenta. Z niej dowiaduje się czegoś, co napawa go lękiem!

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4201. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)