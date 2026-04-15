Pierwsza miłość, odcinek 4201: Kacper wykrada tajne dokumenty ze szpitala. Odkrywa szokującą prawdę na temat Pawła

Joanna Dembek
2026-04-15 12:06

Zazdrość, strach i trudne początki nowej drogi. Podczas gdy Paweł (Mateusz Kościukiewicz) stawia pierwszy krok ku zdrowiu, Kacper (Damian Kulec) dopuszcza się czynu, który może zmienić wszystko. W tym samym czasie Jolka (Justyna Zielska) przeżywa najgorszy koszmar, zastając puste mieszkanie. Śledźcie z nami każdą minutę tego odcinka już w środę 22 kwietnia i czytajcie nasze streszczenia, by zawsze być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami.

Trzech mężczyzn rozmawia w szpitalnym korytarzu, w tle winda. Dwóch z nich, w casualowych ubraniach, uściska dłoń mężczyźnie w niebieskim stroju medycznym. Scena z serialu Pierwsza miłość z Kacprem i Pawłem, który rozpoczyna terapię.
Galeria zdjęć 5

W poprzednim odcinku (4200) Paweł uciekł z domu Janka i błąkał się po Wrocławiu w stanie załamania. Artur i Bartek próbowali go odnaleźć, by namówić na leczenie. Adrianna zrozumiała, że Jurek nie chce opuszczać Wadlewa. Emilka natomiast odkryła, że Fryderyk ma inną kobietę. Postanowiła stanąć z nią twarzą w twarz, co zapowiadało koniec jej burzliwego związku i początek bolesnych rozliczeń z przeszłością.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4201

Po odkryciu niewygodnej prawdy Emilka staje twarzą w twarz z bezczelną i prowokującą propozycją Fryderyka, która tylko zaostrza już napiętą sytuację. Otóż zamiast wycofania się, kobieta decyduje się działać dalej i razem z Martą podejmuje ryzykowną decyzję o bezpośredniej konfrontacji z żoną Fryderyka, co przenosi konflikt na zupełnie nowy poziom i może doprowadzić do ujawnienia kolejnych niewygodnych faktów.

Kinga zajmuje się chorą Miszelką, starając się zapewnić jej opiekę, jednak sytuacja gwałtownie się komplikuje, gdy Jolka wraca z pracy i odkrywa, że w mieszkaniu nie ma dziecka ani opiekunki. Moment ten wywołuje u niej ogromne przerażenie.

Paweł decyduje się w końcu zrobić pierwszy krok w stronę poprawy swojego zdrowia i rozpoczyna terapię u Ilony, co staje się dla niego ważnym przełomem. Podczas wizyty przypadkowo spotyka Kacpra, a krótkie zetknięcie obu mężczyzn od razu wprowadza napiętą, nieprzyjazną atmosferę. Kacper, kierowany zazdrością, przekracza granice zawodowe i wykrada jego kartę pacjenta. Z niej dowiaduje się czegoś, co napawa go lękiem!

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4201. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?