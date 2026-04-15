Pierwsza miłość, odcinek 4201: Kacper wykrada tajne dokumenty ze szpitala. Odkrywa szokującą prawdę na temat Pawła

Spis treści
W poprzednim odcinku (4200) Paweł uciekł z domu Janka i błąkał się po Wrocławiu w stanie załamania. Artur i Bartek próbowali go odnaleźć, by namówić na leczenie. Adrianna zrozumiała, że Jurek nie chce opuszczać Wadlewa. Emilka natomiast odkryła, że Fryderyk ma inną kobietę. Postanowiła stanąć z nią twarzą w twarz, co zapowiadało koniec jej burzliwego związku i początek bolesnych rozliczeń z przeszłością.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4201
Po odkryciu niewygodnej prawdy Emilka staje twarzą w twarz z bezczelną i prowokującą propozycją Fryderyka, która tylko zaostrza już napiętą sytuację. Otóż zamiast wycofania się, kobieta decyduje się działać dalej i razem z Martą podejmuje ryzykowną decyzję o bezpośredniej konfrontacji z żoną Fryderyka, co przenosi konflikt na zupełnie nowy poziom i może doprowadzić do ujawnienia kolejnych niewygodnych faktów.
Kinga zajmuje się chorą Miszelką, starając się zapewnić jej opiekę, jednak sytuacja gwałtownie się komplikuje, gdy Jolka wraca z pracy i odkrywa, że w mieszkaniu nie ma dziecka ani opiekunki. Moment ten wywołuje u niej ogromne przerażenie.
Paweł decyduje się w końcu zrobić pierwszy krok w stronę poprawy swojego zdrowia i rozpoczyna terapię u Ilony, co staje się dla niego ważnym przełomem. Podczas wizyty przypadkowo spotyka Kacpra, a krótkie zetknięcie obu mężczyzn od razu wprowadza napiętą, nieprzyjazną atmosferę. Kacper, kierowany zazdrością, przekracza granice zawodowe i wykrada jego kartę pacjenta. Z niej dowiaduje się czegoś, co napawa go lękiem!
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4201. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)