Pierwsza miłość, odcinek 4200: Marta pomoże odkryć Emilce zdradę. Tak pozna kochankę Fryderyka? - ZDJĘCIA

W 4199 odcinku „Pierwszej miłości” Fryderyk spróbuje po raz kolejny uśpić czujność Emilki. Zgrabnie wyjaśni wszystkie wątpliwości, a ona, choć nie do końca przekonana, zacznie się wahać. Zupełnie inaczej zareaguje Marta, która od początku nie ufa Fryderykowi. To właśnie ona postanowi działać i zacznie go śledzić, by zdobyć dowody jego kłamstw.

Marta z Emilką odkryją zdradę Fryderyka w 4200 odcinku "Pierwszej miłości"

Przełom nastąpi w 4200 odcinku „Pierwszej miłości”. Marta przyniesie Emilce bolesne odkrycie, którego nie da się już zignorować. Zdrada stanie się faktem, a Emilka będzie musiała zmierzyć się z prawdą. Nie poprzestanie jednak na relacji przyjaciółki, będzie chciała sama zobaczyć kobietę, z którą Fryderyk ją zdradza.

Kolejne wydarzenia tylko pogłębią dramat. W 4201 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka będzie w szoku, a Fryderyk posunie się jeszcze dalej, składając jej niemoralną propozycję. To przeważy szalę. Namawiana przez Martę, zdecyduje się na konfrontację – obie pojadą do żony Fryderyka. To, co tam usłyszą, całkowicie je zaskoczy.

Fryderyk ma żonę?!

W 4202 odcinku „Pierwszej miłości” skutki tej prawdy będą druzgocące. Emilka zrezygnuje z pracy w fabryce i zacznie mierzyć się z kolejną falą plotek. Choć na zewnątrz spróbuje zachować pozory, w środku całkowicie się rozsypie. W tej trudnej chwili wsparcie znajdzie u Bartka (Rafał Kwietniewski) – jedynej osoby, przy której pozwoli sobie na słabość. On jednak nie będzie już tym samym człowiekiem i nie zamierza ponownie walczyć o coś, co raz już stracił.

Czy zdrada Fryderyka definitywnie zakończy jego relację z Emilką? I czy Bartek wykorzysta sytuację, by znów zbliżyć się do ukochanej? Nadchodzące odcinki „Pierwszej miłości” przyniosą odpowiedzi.