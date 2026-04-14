Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł znika bez śladu! Czy Artur i Bartek zdążą, zanim Paweł zrobi coś głupiego

W poprzednim odcinku (4199) Julka odnalazła Pawła, ale ich spotkanie zakończyło się atakiem paniki mężczyzny. Emilka uwierzyła w kłamstwa Fryderyka, jednak Marta zaczęła go śledzić, czując, że mężczyzna coś ukrywa. W willi Edwarda zapanowało napięcie po jego nagłym powrocie. Dominika podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że Edward ma niebezpieczne plany związane z Pawłem, co postawiło ją w bardzo trudnej sytuacji między lojalnością a strachem.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

Nad życiem Pawła zawisły czarne chmury. Po odrzuceniu propozycji terapii mężczyzna ucieka z mieszkania Janka, pogrążając się w głębokim kryzysie psychicznym. Jego bezcelowe błąkanie się po mieście przeraża najbliższych. Artur i Bartek, czując powagę sytuacji, ruszają na desperackie poszukiwania. Czy zdołają odnaleźć przyjaciela, zanim dojdzie do tragedii, i przekonają go, że o przyszłość warto jeszcze powalczyć

Tymczasem w Wadlewie Adrianna zaczyna rozumieć, że wykręty Jurka dotyczące wyjazdu do Kołobrzegu to nie przypadek – serce mężczyzny jest zbyt mocno związane z wsią, by mógł ją tak po prostu opuścić.

Natomiast Emilka musi zmierzyć się z bolesnym odkryciem Marty. Zamiast czekać w niepewności, decyduje się na odważny krok: osobistą konfrontację z kobietą, z którą potajemnie spotyka się Fryderyk. Czy ta rozmowa potwierdzi najgorsze przypuszczenia o zdradzie?

10

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4200. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)