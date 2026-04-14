Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł znika bez śladu! Czy Artur i Bartek zdążą, zanim Paweł zrobi coś głupiego

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-14 11:49

Walka o życie i bolesne konfrontacje – ten odcinek dostarczy ogromnych emocji! Paweł (Mateusz Kościukiewicz) znika w głębokim kryzysie, a przyjaciele ruszają w dramatyczny pościg z czasem. Równocześnie Emilka (Anna Ilczuk) postanawia osobiście sprawdzić lojalność partnera, co doprowadzi do spotkania, którego wolałaby uniknąć. „Pierwsza miłość” to serial pełen pasji, który mistrzowsko łączy wątki obyczajowe z trzymającym w napięciu dramatem. Oglądajcie we wtorek 21 kwietnia w Polsacie.

Zrozpaczony Paweł (Mateusz Kościukiewicz) z zabandażowaną dłonią siedzi na ławce w parku, pogrążony w myślach. Bohater Pierwszej miłości uciekł z mieszkania, co wywołało dramatyczne poszukiwania.
Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł (Mateusz Kościukiewicz) Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł (Mateusz Kościukiewicz) Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł (Mateusz Kościukiewicz), Bartek (Rafał Kwietniewski), Artur (Łukasz Płoszajski) Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł (Mateusz Kościukiewicz), Bartek (Rafał Kwietniewski), Artur (Łukasz Płoszajski)
Galeria zdjęć 10

W poprzednim odcinku (4199) Julka odnalazła Pawła, ale ich spotkanie zakończyło się atakiem paniki mężczyzny. Emilka uwierzyła w kłamstwa Fryderyka, jednak Marta zaczęła go śledzić, czując, że mężczyzna coś ukrywa. W willi Edwarda zapanowało napięcie po jego nagłym powrocie. Dominika podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że Edward ma niebezpieczne plany związane z Pawłem, co postawiło ją w bardzo trudnej sytuacji między lojalnością a strachem.

Nad życiem Pawła zawisły czarne chmury. Po odrzuceniu propozycji terapii mężczyzna ucieka z mieszkania Janka, pogrążając się w głębokim kryzysie psychicznym. Jego bezcelowe błąkanie się po mieście przeraża najbliższych. Artur i Bartek, czując powagę sytuacji, ruszają na desperackie poszukiwania. Czy zdołają odnaleźć przyjaciela, zanim dojdzie do tragedii, i przekonają go, że o przyszłość warto jeszcze powalczyć

Tymczasem w Wadlewie Adrianna zaczyna rozumieć, że wykręty Jurka dotyczące wyjazdu do Kołobrzegu to nie przypadek – serce mężczyzny jest zbyt mocno związane z wsią, by mógł ją tak po prostu opuścić.

Natomiast Emilka musi zmierzyć się z bolesnym odkryciem Marty. Zamiast czekać w niepewności, decyduje się na odważny krok: osobistą konfrontację z kobietą, z którą potajemnie spotyka się Fryderyk. Czy ta rozmowa potwierdzi najgorsze przypuszczenia o zdradzie?

Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł (Mateusz Kościukiewicz)
Galeria zdjęć 10

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4200. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?