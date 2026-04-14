Pierwsza miłość, odcinek 4200: Paweł znika bez śladu! Czy Artur i Bartek zdążą, zanim Paweł zrobi coś głupiego

W poprzednim odcinku (4199) Julka odnalazła Pawła, ale ich spotkanie zakończyło się atakiem paniki mężczyzny. Emilka uwierzyła w kłamstwa Fryderyka, jednak Marta zaczęła go śledzić, czując, że mężczyzna coś ukrywa. W willi Edwarda zapanowało napięcie po jego nagłym powrocie. Dominika podsłuchała rozmowę, z której wynikało, że Edward ma niebezpieczne plany związane z Pawłem, co postawiło ją w bardzo trudnej sytuacji między lojalnością a strachem.
Nad życiem Pawła zawisły czarne chmury. Po odrzuceniu propozycji terapii mężczyzna ucieka z mieszkania Janka, pogrążając się w głębokim kryzysie psychicznym. Jego bezcelowe błąkanie się po mieście przeraża najbliższych. Artur i Bartek, czując powagę sytuacji, ruszają na desperackie poszukiwania. Czy zdołają odnaleźć przyjaciela, zanim dojdzie do tragedii, i przekonają go, że o przyszłość warto jeszcze powalczyć
Tymczasem w Wadlewie Adrianna zaczyna rozumieć, że wykręty Jurka dotyczące wyjazdu do Kołobrzegu to nie przypadek – serce mężczyzny jest zbyt mocno związane z wsią, by mógł ją tak po prostu opuścić.
Natomiast Emilka musi zmierzyć się z bolesnym odkryciem Marty. Zamiast czekać w niepewności, decyduje się na odważny krok: osobistą konfrontację z kobietą, z którą potajemnie spotyka się Fryderyk. Czy ta rozmowa potwierdzi najgorsze przypuszczenia o zdradzie?
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4200. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)