Pierwsza miłość, odcinek 4199: Fryderyk manipuluje Emilką, ale czujna Marta nie da się zwieść jego gładkim słówkom!

W poprzednim odcinku (4198) Julita przeżyła szok, budząc się w obcym łóżku po suto zakrapianej imprezie. Radek wrócił z delegacji z prezentami, nieświadomy zdrady partnerki. Między Białym a Filipem doszło do ostrej bójki o względy Angeliki. Tymczasem Julka dowiedziała się, że jej ojciec, Paweł, żyje i przebywa we Wrocławiu. Mimo ostrzeżeń Marysi, podekscytowana dziewczynka postanowiła odnaleźć tatę na własną rękę i pobiegła na spotkanie, które miało zmienić jej życie.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4199
Dramatyczne spotkanie po latach. Julka staje twarzą w twarz z ojcem, jednak reakcja Pawła jest daleka od radosnej, gdyż mężczyzna dostaje silnego ataku paniki pod wpływem emocji.
Śledztwo Marty i podejrzenia wobec Fryderyka. Emilka ulega zapewnieniom Fryderyka, który sprytnie tuszuje swoje kłamstwa, ale Marta pozostaje nieufna i zaczyna śledzić mężczyznę, by poznać prawdę.
Niespodziewany powrót Edwarda do willi. Dominika i Karma korzystają z luksusów w domu Edwarda, lecz właściciel wraca wcześniej z podróży, co wywołuje u nich ogromny stres.
Mroczne plany wobec Pawła. Edward, pochłonięty nowymi sprawami, nie karze Dominiki za niesubordynację, ale ona podsłuchuje, że mężczyzna zamierza rozprawić się z Pawłem.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4199. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)