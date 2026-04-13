Pierwsza miłość, odcinek 4199: Fryderyk manipuluje Emilką, ale czujna Marta nie da się zwieść jego gładkim słówkom!

W poprzednim odcinku (4198) Julita przeżyła szok, budząc się w obcym łóżku po suto zakrapianej imprezie. Radek wrócił z delegacji z prezentami, nieświadomy zdrady partnerki. Między Białym a Filipem doszło do ostrej bójki o względy Angeliki. Tymczasem Julka dowiedziała się, że jej ojciec, Paweł, żyje i przebywa we Wrocławiu. Mimo ostrzeżeń Marysi, podekscytowana dziewczynka postanowiła odnaleźć tatę na własną rękę i pobiegła na spotkanie, które miało zmienić jej życie.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4199

Dramatyczne spotkanie po latach. Julka staje twarzą w twarz z ojcem, jednak reakcja Pawła jest daleka od radosnej, gdyż mężczyzna dostaje silnego ataku paniki pod wpływem emocji.

Śledztwo Marty i podejrzenia wobec Fryderyka. Emilka ulega zapewnieniom Fryderyka, który sprytnie tuszuje swoje kłamstwa, ale Marta pozostaje nieufna i zaczyna śledzić mężczyznę, by poznać prawdę.

Niespodziewany powrót Edwarda do willi. Dominika i Karma korzystają z luksusów w domu Edwarda, lecz właściciel wraca wcześniej z podróży, co wywołuje u nich ogromny stres.

Mroczne plany wobec Pawła. Edward, pochłonięty nowymi sprawami, nie karze Dominiki za niesubordynację, ale ona podsłuchuje, że mężczyzna zamierza rozprawić się z Pawłem.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4199. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)