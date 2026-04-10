Pierwsza miłość, odcinek 4198: Koszmar po imprezie! Julita odkrywa, w czyim łóżku się obudziła

Joanna Dembek
2026-04-10 11:07

„Pierwsza miłość” od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Zobaczymy, jak Julita (Dagmara Bryzek) spróbuje zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń po imprezie, a także jak napięta sytuacja między Białym (Igor Paszczyk) a Filipem (Dominik Smaruj) przerodzi się w poważny konflikt. Kolejne emocje czekają na fanów już 17 kwietnia, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4198. odcinek.

Uśmiechnięta Julita (Dagmara Bryzek) w niebieskim uniformie medycznym z identyfikatorem WE-MED stoi obok uśmiechniętego Filipa (Dominik Smaruj), również w niebieskim uniformie, co ilustruje relacje bohaterów serialu Pierwsza miłość.
W poprzednim odcinku (4197) Marysia wreszcie spotkała się z Pawłem, co wywołało niepokój Kacpra i obawy Marka o dawną miłość żony. Mikołaj coraz bardziej otwarcie interesował się Kaliną, zaskakując ją własnoręcznie upieczonym ciastem, a Alan dostrzegał, że czujność Oskara była uzasadniona. Radek wyjechał na konferencję z Mają, psując Julicie urodzinowe plany, więc postanowiła zagłuszyć zazdrość na parapetówce Floriana, gdzie wraz z Filipem, mimo początkowych złych nastrojów, rzucili się w wir zabawy.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4198

Julita budzi się po imprezie w nieswoim łóżku. Przerażona, nie może uwierzyć w to, co zrobiła. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy odkrywa, do kogo należy to łóżko.

Radek wraca wcześniej z delegacji. Przywozi ze sobą prezent urodzinowy oraz przeprosiny, licząc na poprawę relacji.

Filip nie potrafi ukryć złości, obserwując zakochanego Białego u boku Angeliki. Biały z kolei jest zirytowany tym, że Filip wciąż próbuje zbliżyć się do jego dziewczyny. Napięcie między przyjaciółmi rośnie i w końcu dochodzi do ostrej kłótni.

Julka przypadkowo dowiaduje się, że jej zaginiony ojciec żyje. Dziewczyna natychmiast chce się z nim spotkać. Marysia próbuje ją powstrzymać, tłumacząc, że Paweł potrzebuje czasu, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jednak Julka jest zbyt podekscytowana – jej urodzinowe życzenie właśnie się spełnia. Nie czekając na pozwolenie, postanawia działać i biegnie na spotkanie z tatą.

Pierwsza miłość, odcinek 3931: Julita (Dagmara Bryzek) i Filip (Dominik Smaruj)
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4198. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
