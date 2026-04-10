Pierwsza miłość, odcinek 4198: Koszmar po imprezie! Julita odkrywa, w czyim łóżku się obudziła

Spis treści
W poprzednim odcinku (4197) Marysia wreszcie spotkała się z Pawłem, co wywołało niepokój Kacpra i obawy Marka o dawną miłość żony. Mikołaj coraz bardziej otwarcie interesował się Kaliną, zaskakując ją własnoręcznie upieczonym ciastem, a Alan dostrzegał, że czujność Oskara była uzasadniona. Radek wyjechał na konferencję z Mają, psując Julicie urodzinowe plany, więc postanowiła zagłuszyć zazdrość na parapetówce Floriana, gdzie wraz z Filipem, mimo początkowych złych nastrojów, rzucili się w wir zabawy.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4198
Julita budzi się po imprezie w nieswoim łóżku. Przerażona, nie może uwierzyć w to, co zrobiła. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy odkrywa, do kogo należy to łóżko.
Radek wraca wcześniej z delegacji. Przywozi ze sobą prezent urodzinowy oraz przeprosiny, licząc na poprawę relacji.
Filip nie potrafi ukryć złości, obserwując zakochanego Białego u boku Angeliki. Biały z kolei jest zirytowany tym, że Filip wciąż próbuje zbliżyć się do jego dziewczyny. Napięcie między przyjaciółmi rośnie i w końcu dochodzi do ostrej kłótni.
Julka przypadkowo dowiaduje się, że jej zaginiony ojciec żyje. Dziewczyna natychmiast chce się z nim spotkać. Marysia próbuje ją powstrzymać, tłumacząc, że Paweł potrzebuje czasu, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jednak Julka jest zbyt podekscytowana – jej urodzinowe życzenie właśnie się spełnia. Nie czekając na pozwolenie, postanawia działać i biegnie na spotkanie z tatą.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4198. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)