Pierwsza miłość, odcinek 4198: Koszmar po imprezie! Julita odkrywa, w czyim łóżku się obudziła

W poprzednim odcinku (4197) Marysia wreszcie spotkała się z Pawłem, co wywołało niepokój Kacpra i obawy Marka o dawną miłość żony. Mikołaj coraz bardziej otwarcie interesował się Kaliną, zaskakując ją własnoręcznie upieczonym ciastem, a Alan dostrzegał, że czujność Oskara była uzasadniona. Radek wyjechał na konferencję z Mają, psując Julicie urodzinowe plany, więc postanowiła zagłuszyć zazdrość na parapetówce Floriana, gdzie wraz z Filipem, mimo początkowych złych nastrojów, rzucili się w wir zabawy.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4198

Julita budzi się po imprezie w nieswoim łóżku. Przerażona, nie może uwierzyć w to, co zrobiła. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy odkrywa, do kogo należy to łóżko.

Radek wraca wcześniej z delegacji. Przywozi ze sobą prezent urodzinowy oraz przeprosiny, licząc na poprawę relacji.

Filip nie potrafi ukryć złości, obserwując zakochanego Białego u boku Angeliki. Biały z kolei jest zirytowany tym, że Filip wciąż próbuje zbliżyć się do jego dziewczyny. Napięcie między przyjaciółmi rośnie i w końcu dochodzi do ostrej kłótni.

Julka przypadkowo dowiaduje się, że jej zaginiony ojciec żyje. Dziewczyna natychmiast chce się z nim spotkać. Marysia próbuje ją powstrzymać, tłumacząc, że Paweł potrzebuje czasu, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jednak Julka jest zbyt podekscytowana – jej urodzinowe życzenie właśnie się spełnia. Nie czekając na pozwolenie, postanawia działać i biegnie na spotkanie z tatą.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4198. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)