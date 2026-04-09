Pierwsza miłość, odcinek 4197: Marysia wreszcie spotyka się z Pawłem! Kacpra ogarnia niezdrowa zazdrość

Spis treści
W poprzednim odcinku (4196) Paweł wrócił, lecz był cieniem dawnego siebie, zaszczuty i pełen lęków, budząc się w nocy z krzykiem i prosząc Marysię o spotkanie. Kacper zaczynał dostrzegać uczucie między żoną a Pawłem. Alan, zmęczony sprawą palasytu i Jamesa, skonfrontował się z nim w planetarium, co zakończyło się szarpaniną i groźbami wobec Marceliny. Personel kliniki nie dopuszczał Bolesława do żony, a terapeutka namawiała Elizę do zgłoszenia przemocy. Bolesław mierzył się też z podejrzeniem podpalenia samochodu potencjalnego kupca klubu, które padło na Borysa.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4197
Marysia nareszcie spotyka się z Pawłem. Co będą mieli sobie do powiedzenia? Kacper, choć ufa żonie, z niepokojem obserwuje jak bardzo dawny ukochany burzy jej spokój. Obawy dodatkowo podsyca Marek, który dobrze zna historię miłości tych dwojga i nie ma dobrego zdania o Pawle. Mikołaj coraz bardziej otwarcie okazuje zainteresowanie żonie Oskara, zaskakuje ją nawet własnoręcznie upieczonym dla niej ciastem. Alan, obserwując jego krępujące próby przypodobania się Kalinie, już wie, że czujność Oskara w tym względzie nie była przesadzona. Radek musi wyjechać na konferencję medyczną, co psuje Julicie urodzinowe plany. Na domiar złego ma mu towarzyszyć Maja. Julita postanawia zagłuszyć zazdrość i rozżalenie zabawą na parapetówce Floriana. Także Filip udaje się na tę imprezę, z podobnych powodów: Angelikę bowiem całkowicie zajmuje niespodziewana wizyta długo wyczekiwanego gościa. Pomimo początkowo złych nastrojów Julita i Filip rzucają się w wir zabawy.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4197. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)