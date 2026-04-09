Pierwsza miłość, odcinek 4197: Marysia wreszcie spotyka się z Pawłem! Kacpra ogarnia niezdrowa zazdrość

W poprzednim odcinku (4196) Paweł wrócił, lecz był cieniem dawnego siebie, zaszczuty i pełen lęków, budząc się w nocy z krzykiem i prosząc Marysię o spotkanie. Kacper zaczynał dostrzegać uczucie między żoną a Pawłem. Alan, zmęczony sprawą palasytu i Jamesa, skonfrontował się z nim w planetarium, co zakończyło się szarpaniną i groźbami wobec Marceliny. Personel kliniki nie dopuszczał Bolesława do żony, a terapeutka namawiała Elizę do zgłoszenia przemocy. Bolesław mierzył się też z podejrzeniem podpalenia samochodu potencjalnego kupca klubu, które padło na Borysa.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4197

Marysia nareszcie spotyka się z Pawłem. Co będą mieli sobie do powiedzenia? Kacper, choć ufa żonie, z niepokojem obserwuje jak bardzo dawny ukochany burzy jej spokój. Obawy dodatkowo podsyca Marek, który dobrze zna historię miłości tych dwojga i nie ma dobrego zdania o Pawle. Mikołaj coraz bardziej otwarcie okazuje zainteresowanie żonie Oskara, zaskakuje ją nawet własnoręcznie upieczonym dla niej ciastem. Alan, obserwując jego krępujące próby przypodobania się Kalinie, już wie, że czujność Oskara w tym względzie nie była przesadzona. Radek musi wyjechać na konferencję medyczną, co psuje Julicie urodzinowe plany. Na domiar złego ma mu towarzyszyć Maja. Julita postanawia zagłuszyć zazdrość i rozżalenie zabawą na parapetówce Floriana. Także Filip udaje się na tę imprezę, z podobnych powodów: Angelikę bowiem całkowicie zajmuje niespodziewana wizyta długo wyczekiwanego gościa. Pomimo początkowo złych nastrojów Julita i Filip rzucają się w wir zabawy.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4197. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)