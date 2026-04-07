Pierwsza miłość, odcinek 4195: Mija kilkanaście lat i nagle wszystko wychodzi na jaw. Marysia zobaczy Pawła?

W poprzednim odcinku (4194) W poprzednim odcinku Dominika przyjechała do rezydencji ojca z pomysłem na wspólny interes, lecz ochroniarz Eryk zatrzymał ją w drzwiach, a Edward nie chciał jej widzieć. Zdeterminowana, razem z Karmą próbowała go przechytrzyć. Na progu Alana pojawiła się Marcelina, by opowiedzieć o swoich przejściach z Jamesem, a Alan dowiedział się, że Iga wciąż stara się udowodnić jego niewinność. Po dziesięciu latach Paweł wyszedł z więzienia, lecz prokurator domagał się kolejnych pieniędzy, a gdy Janek i Artur wrócili do hotelu, Paweł zniknął.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4195
Oskar z rosnącą nieufnością obserwuje relacje Mikołaja z Kaliną – kwiaty, uprzejmości, biznesowe okazje i spotkania. Alan także widzi podchody Mikołaja, jednak prosi brata o zachowanie spokoju. Jeśli Oskar da upust zazdrości, zepsuje jemu i Kostkowi to, co właśnie się tak dobrze poukładało. Jędrek dowiaduje się, że zmarły, którym musi się zająć w zakładzie pogrzebowym, to jego dawny prześladowca z podstawówki. Wspomnienia wracają i introwertyczny balsamista nie potrafi sobie z nimi poradzić. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi Klaudia. Gdy Paweł wraca do hotelu w towarzystwie don Jose, Janek z Arturem wiedzą, że nie mogą dłużej zwlekać. Z pomocą Emanuela organizują mały prywatny samolot, który mógłby ich bezpiecznie wywieźć z Kolumbii. Tymczasem Marysia, dowiaduje się prawdy o Pawle. Po kilkunastu latach znów będzie mogła go zobaczyć. Jedzie na lotnisko.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Kolejny, 4195. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)