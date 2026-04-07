Pierwsza miłość, odcinek 4195: Mija kilkanaście lat i nagle wszystko wychodzi na jaw. Marysia zobaczy Pawła?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-07 10:12

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 14 kwietnia, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4194. odcinek. Zobaczymy reakcję Marysi (Aneta Zając) na informacje o powrocie Pawła (Mateusz Kościukiewicz) do Polski z kolumbijskiego więzienia. Czy uda im się spotkać?

Aneta Zając jako Marysia Domańska i Mateusz Kościukiewicz jako Paweł w serialu Pierwsza miłość. Kobieta ma na sobie czarny sweter i płaszcz, patrząc z lekkim uśmiechem. Mężczyzna w kraciastą koszulę, z potarganymi włosami, lekko posiniaczoną twarzą i intensywnym spojrzeniem. To są Super Seriale, gdzie poznasz ich dalsze losy.

Autor: Polsat/ Materiały prasowe Aneta Zając jako Marysia Domańska i Mateusz Kościukiewicz jako Paweł w serialu "Pierwsza miłość".

W poprzednim odcinku (4194) W poprzednim odcinku Dominika przyjechała do rezydencji ojca z pomysłem na wspólny interes, lecz ochroniarz Eryk zatrzymał ją w drzwiach, a Edward nie chciał jej widzieć. Zdeterminowana, razem z Karmą próbowała go przechytrzyć. Na progu Alana pojawiła się Marcelina, by opowiedzieć o swoich przejściach z Jamesem, a Alan dowiedział się, że Iga wciąż stara się udowodnić jego niewinność. Po dziesięciu latach Paweł wyszedł z więzienia, lecz prokurator domagał się kolejnych pieniędzy, a gdy Janek i Artur wrócili do hotelu, Paweł zniknął.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4195

Oskar z rosnącą nieufnością obserwuje relacje Mikołaja z Kaliną – kwiaty, uprzejmości, biznesowe okazje i spotkania. Alan także widzi podchody Mikołaja, jednak prosi brata o zachowanie spokoju. Jeśli Oskar da upust zazdrości, zepsuje jemu i Kostkowi to, co właśnie się tak dobrze poukładało. Jędrek dowiaduje się, że zmarły, którym musi się zająć w zakładzie pogrzebowym, to jego dawny prześladowca z podstawówki. Wspomnienia wracają i introwertyczny balsamista nie potrafi sobie z nimi poradzić. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi Klaudia. Gdy Paweł wraca do hotelu w towarzystwie don Jose, Janek z Arturem wiedzą, że nie mogą dłużej zwlekać. Z pomocą Emanuela organizują mały prywatny samolot, który mógłby ich bezpiecznie wywieźć z Kolumbii. Tymczasem Marysia, dowiaduje się prawdy o Pawle. Po kilkunastu latach znów będzie mogła go zobaczyć. Jedzie na lotnisko.

Pierwsza miłość odc. 4195. Paweł Krzyżanowski ( Mateusz Kościukiewicz), Artur (Łukasz Płoszajski), Janek (Maciej Mikołajczyk)
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4195. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
