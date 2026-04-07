Pierwsza miłość, odcinek 4195: Mija kilkanaście lat i nagle wszystko wychodzi na jaw. Marysia zobaczy Pawła?

W poprzednim odcinku (4194) W poprzednim odcinku Dominika przyjechała do rezydencji ojca z pomysłem na wspólny interes, lecz ochroniarz Eryk zatrzymał ją w drzwiach, a Edward nie chciał jej widzieć. Zdeterminowana, razem z Karmą próbowała go przechytrzyć. Na progu Alana pojawiła się Marcelina, by opowiedzieć o swoich przejściach z Jamesem, a Alan dowiedział się, że Iga wciąż stara się udowodnić jego niewinność. Po dziesięciu latach Paweł wyszedł z więzienia, lecz prokurator domagał się kolejnych pieniędzy, a gdy Janek i Artur wrócili do hotelu, Paweł zniknął.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4195

Oskar z rosnącą nieufnością obserwuje relacje Mikołaja z Kaliną – kwiaty, uprzejmości, biznesowe okazje i spotkania. Alan także widzi podchody Mikołaja, jednak prosi brata o zachowanie spokoju. Jeśli Oskar da upust zazdrości, zepsuje jemu i Kostkowi to, co właśnie się tak dobrze poukładało. Jędrek dowiaduje się, że zmarły, którym musi się zająć w zakładzie pogrzebowym, to jego dawny prześladowca z podstawówki. Wspomnienia wracają i introwertyczny balsamista nie potrafi sobie z nimi poradzić. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi Klaudia. Gdy Paweł wraca do hotelu w towarzystwie don Jose, Janek z Arturem wiedzą, że nie mogą dłużej zwlekać. Z pomocą Emanuela organizują mały prywatny samolot, który mógłby ich bezpiecznie wywieźć z Kolumbii. Tymczasem Marysia, dowiaduje się prawdy o Pawle. Po kilkunastu latach znów będzie mogła go zobaczyć. Jedzie na lotnisko.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4195. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)