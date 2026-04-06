Pierwsza miłość, odcinek 4194: Paweł wyjdzie z więzienia po latach! To jeszcze nie koniec koszmaru. Zniknie, kiedy prokurator zażąda pieniędzy - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-04-06 8:48

Fani serialu „Pierwsza miłość”, szykujcie się na odcinek 4194, który przyniesie prawdziwy wstrząs! Długo wyczekiwany powrót Pawła Krzyżanowskiego (Mateusz Kościukiewicz) z więzienia okaże się dopiero początkiem nowego koszmaru. Gdy więc Janek (Maciej Mikołajczyk) z Arturem (Łukasz Płoszajski) wrócą do hotelu, jego już tam nie będzie. W tym samym czasie w 4194 odcinku "Pierwszej miłości" Dominika (Aneta Zając) ucieknie się do podstępu, by porozmawiać z ojcem, a Alan (Alan Andersz) odkryje, że Iga (Waleria Gorobets) wciąż o niego walczy. Tego nie możecie przegapić!

Autor: ATM GRUPA/ Alicja Kopczyńska/ Materiały prasowe Paweł Krzyżanowski, Janek i Artur rozmawiają w hangarze obok małego samolotu, przy którym stoją walizki. Scena z serialu "Pierwsza miłość" odzwierciedla dramatyczne wydarzenia związane z uwolnieniem Pawła z więzienia. Więcej o ich losach na stronie Super Seriale.

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki intryg i zwątpienia. Iga zderzyła się ze ścianą podczas swojego śledztwa w sprawie kradzieży pallasytu, czując, że bezpowrotnie straciła zaufanie Alana. Również Emilka, podsycana wątpliwościami przez rozmowę z Bartkiem, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i skonfrontować się z tajemnicami Fryderyka na targach we Wrocławiu. W tle rozgrywał się prawdziwy dramat, ponieważ choć uwolnienie Pawła było już blisko, Janek nalegał na zachowanie tajemnicy. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy kolumbijscy strażnicy wyprowadzili Polaka z celi w nieznanym kierunku. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznym finale?

"Pierwsza miłość" odcinek 4194 streszczenie: Paweł wyjdzie z więzienia! Szalony pomysł Dominiki

Dominika ma pomysł na wspólny biznes, którym chce podzielić się z ojcem, jednak Edward nie jest zainteresowany spotkaniem i nie chce jej widzieć. Zdeterminowana, postanawia razem z Karmą znaleźć sposób, by ominąć ochroniarza strzegącego rezydencji.

W międzyczasie Marcelina postanawia otworzyć się przed Alanem i opowiedzieć mu o swoich trudnych doświadczeniach z Jamesem. Dzięki tej rozmowie Alan dowiaduje się, że Iga wciąż niestrudzenie walczy o udowodnienie jego niewinności w sprawie kradzieży.

Równolegle, po dziesięciu latach spędzonych w okropnych warunkach, Paweł Krzyżanowski wychodzi na wolność, ale jego koszmar się nie kończy. Prokurator wzywa Artura i Janka, żądając od nich pieniędzy na ponowny proces, co sprawia, że Paweł, nie mając zaufania do kolumbijskiego wymiaru sprawiedliwości, znika z hotelu.

"Pierwsza miłość" odc. 4194 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, dlatego warto go nie przegapić. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami postaci, powinni zanotować datę w kalendarzu. Premierowa emisja 4194 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, opowiadając o losach bohaterów mieszkających we Wrocławiu i w urokliwym Wadlewie. Produkcja łączy w sobie wątki obyczajowe, pierwsze miłości i dramatyczne rozstania z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy odważnie poruszają również istotne tematy społeczne, co sprawia, że historia pozostaje bliska sercom widzów od lat. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
