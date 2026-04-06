Pierwsza miłość, odcinek 4194: Paweł wyjdzie z więzienia po latach! To jeszcze nie koniec koszmaru. Zniknie, kiedy prokurator zażąda pieniędzy - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki intryg i zwątpienia. Iga zderzyła się ze ścianą podczas swojego śledztwa w sprawie kradzieży pallasytu, czując, że bezpowrotnie straciła zaufanie Alana. Również Emilka, podsycana wątpliwościami przez rozmowę z Bartkiem, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i skonfrontować się z tajemnicami Fryderyka na targach we Wrocławiu. W tle rozgrywał się prawdziwy dramat, ponieważ choć uwolnienie Pawła było już blisko, Janek nalegał na zachowanie tajemnicy. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy kolumbijscy strażnicy wyprowadzili Polaka z celi w nieznanym kierunku. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznym finale?
"Pierwsza miłość" odcinek 4194 streszczenie: Paweł wyjdzie z więzienia! Szalony pomysł Dominiki
Dominika ma pomysł na wspólny biznes, którym chce podzielić się z ojcem, jednak Edward nie jest zainteresowany spotkaniem i nie chce jej widzieć. Zdeterminowana, postanawia razem z Karmą znaleźć sposób, by ominąć ochroniarza strzegącego rezydencji.
W międzyczasie Marcelina postanawia otworzyć się przed Alanem i opowiedzieć mu o swoich trudnych doświadczeniach z Jamesem. Dzięki tej rozmowie Alan dowiaduje się, że Iga wciąż niestrudzenie walczy o udowodnienie jego niewinności w sprawie kradzieży.
Równolegle, po dziesięciu latach spędzonych w okropnych warunkach, Paweł Krzyżanowski wychodzi na wolność, ale jego koszmar się nie kończy. Prokurator wzywa Artura i Janka, żądając od nich pieniędzy na ponowny proces, co sprawia, że Paweł, nie mając zaufania do kolumbijskiego wymiaru sprawiedliwości, znika z hotelu.
"Pierwsza miłość" odc. 4194 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, dlatego warto go nie przegapić. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami postaci, powinni zanotować datę w kalendarzu. Premierowa emisja 4194 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, opowiadając o losach bohaterów mieszkających we Wrocławiu i w urokliwym Wadlewie. Produkcja łączy w sobie wątki obyczajowe, pierwsze miłości i dramatyczne rozstania z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy odważnie poruszają również istotne tematy społeczne, co sprawia, że historia pozostaje bliska sercom widzów od lat. Obsada tego serialu to m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)