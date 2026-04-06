Pierwsza miłość, odcinek 4194: Paweł wyjdzie z więzienia po latach! To jeszcze nie koniec koszmaru. Zniknie, kiedy prokurator zażąda pieniędzy - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki intryg i zwątpienia. Iga zderzyła się ze ścianą podczas swojego śledztwa w sprawie kradzieży pallasytu, czując, że bezpowrotnie straciła zaufanie Alana. Również Emilka, podsycana wątpliwościami przez rozmowę z Bartkiem, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i skonfrontować się z tajemnicami Fryderyka na targach we Wrocławiu. W tle rozgrywał się prawdziwy dramat, ponieważ choć uwolnienie Pawła było już blisko, Janek nalegał na zachowanie tajemnicy. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy kolumbijscy strażnicy wyprowadzili Polaka z celi w nieznanym kierunku. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznym finale?

"Pierwsza miłość" odcinek 4194 streszczenie: Paweł wyjdzie z więzienia! Szalony pomysł Dominiki

Dominika ma pomysł na wspólny biznes, którym chce podzielić się z ojcem, jednak Edward nie jest zainteresowany spotkaniem i nie chce jej widzieć. Zdeterminowana, postanawia razem z Karmą znaleźć sposób, by ominąć ochroniarza strzegącego rezydencji.

W międzyczasie Marcelina postanawia otworzyć się przed Alanem i opowiedzieć mu o swoich trudnych doświadczeniach z Jamesem. Dzięki tej rozmowie Alan dowiaduje się, że Iga wciąż niestrudzenie walczy o udowodnienie jego niewinności w sprawie kradzieży.

Równolegle, po dziesięciu latach spędzonych w okropnych warunkach, Paweł Krzyżanowski wychodzi na wolność, ale jego koszmar się nie kończy. Prokurator wzywa Artura i Janka, żądając od nich pieniędzy na ponowny proces, co sprawia, że Paweł, nie mając zaufania do kolumbijskiego wymiaru sprawiedliwości, znika z hotelu.

"Pierwsza miłość" odc. 4194 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, dlatego warto go nie przegapić. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami postaci, powinni zanotować datę w kalendarzu. Premierowa emisja 4194 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, opowiadając o losach bohaterów mieszkających we Wrocławiu i w urokliwym Wadlewie. Produkcja łączy w sobie wątki obyczajowe, pierwsze miłości i dramatyczne rozstania z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy odważnie poruszają również istotne tematy społeczne, co sprawia, że historia pozostaje bliska sercom widzów od lat. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)