Pierwsza miłość, odcinek 4199: Dominika odkrywa, że Paweł stał się celem Edwarda

Redakcja se.pl
2026-04-13 8:17

Fani „Pierwszej miłości” muszą przygotować się na ogromne emocje w 4199. odcinku! Stan psychiczny Pawła gwałtownie się pogorszy, zmuszając jego bliskich do desperackiej interwencji. Podczas gdy Marta rozpocznie własne śledztwo w sprawie Fryderyka, Dominika dokona szokującego odkrycia, które połączy Edwarda z problemami Pawła.

Dominika w beżowym swetrze w panterkę z cekinami rozmawia z mężczyzną w błękitnym T-shircie i kratkowych szortach, gestykulując w kuchni w willi Edwarda. Starsza kobieta w futrzanej czapce i kolorowym ponczo siedzi na blacie. Na pierwszym planie świeże pieczywo i warzywa. Więcej o ich losach na Super Seriale.
Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" udowodniły, że we Wrocławiu nigdy nie jest nudno, a bohaterowie znowu stanęli przed poważnymi wyzwaniami. Julita przeżyła chwile grozy, budząc się po imprezie w obcym łóżku, podczas gdy niczego nieświadomy Radek wrócił wcześniej z delegacji z urodzinową niespodzianką. Napięcie narosło również między Filipem a Białym, których przyjaźń została wystawiona na próbę przez relację z Angeliką, co ostatecznie doprowadziło do ostrej kłótni. Prawdziwą bombę zrzucono jednak na Julkę, która przypadkiem dowiedziała się, że jej ojciec żyje. Mimo próśb Marysi, by dać Pawłowi czas na oswojenie się z nową sytuacją, dziewczyna postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Czego zatem możemy się spodziewać po tak intensywnym epizodzie?

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Paweł, przeżywając atak paniki, odtrąci swoją córkę. Zrozpaczona Julka zwróci się o pomoc do Marysi i Kacpra, mając nadzieję, że uda im się przywrócić ojcu psychiczną równowagę. Tymczasem Emilka nadal nie potrafi w pełni zaufać Fryderykowi, który jednak zręcznie manipuluje sytuacją, aby uśpić jej czujność. Jego urokowi nie ulega Marta, która, pełna podejrzeń, postanawia zacząć go śledzić. W willi Edwarda Dominika i Karma czują się bardzo swobodnie, a jego nagły powrót z podróży i obojętność na złamanie zakazu tylko wzmagają ich pewność siebie. Sytuacja nabiera tempa, gdy Dominika podsłuchuje, że Edward ma niepokojące plany dotyczące Pawła.

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Nowe wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Aby nie przegapić najnowszych losów Pawła, Emilki i Dominiki, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 4199. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości w domach widzów. Akcja, osadzona we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, łączy w sobie wątki miłosne, dramatyczne, a nawet sensacyjne i kryminalne. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu serial pozostaje aktualny i bliski codziennemu życiu. To właśnie ta unikalna mieszanka gatunków i wciągająca historia sprawiają, że od lat z zapartym tchem śledzimy losy ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Pierwsza miłość, odcinek 4199: Dominika podsłuchuje rozmowę Edwarda. Dowiaduje się, że mężczyzna zamierza zająć się Pawłem
