Pierwsza miłość, odcinek 4199: Dominika odkrywa, że Paweł stał się celem Edwarda

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" udowodniły, że we Wrocławiu nigdy nie jest nudno, a bohaterowie znowu stanęli przed poważnymi wyzwaniami. Julita przeżyła chwile grozy, budząc się po imprezie w obcym łóżku, podczas gdy niczego nieświadomy Radek wrócił wcześniej z delegacji z urodzinową niespodzianką. Napięcie narosło również między Filipem a Białym, których przyjaźń została wystawiona na próbę przez relację z Angeliką, co ostatecznie doprowadziło do ostrej kłótni. Prawdziwą bombę zrzucono jednak na Julkę, która przypadkiem dowiedziała się, że jej ojciec żyje. Mimo próśb Marysi, by dać Pawłowi czas na oswojenie się z nową sytuacją, dziewczyna postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Czego zatem możemy się spodziewać po tak intensywnym epizodzie?

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Paweł, przeżywając atak paniki, odtrąci swoją córkę. Zrozpaczona Julka zwróci się o pomoc do Marysi i Kacpra, mając nadzieję, że uda im się przywrócić ojcu psychiczną równowagę. Tymczasem Emilka nadal nie potrafi w pełni zaufać Fryderykowi, który jednak zręcznie manipuluje sytuacją, aby uśpić jej czujność. Jego urokowi nie ulega Marta, która, pełna podejrzeń, postanawia zacząć go śledzić. W willi Edwarda Dominika i Karma czują się bardzo swobodnie, a jego nagły powrót z podróży i obojętność na złamanie zakazu tylko wzmagają ich pewność siebie. Sytuacja nabiera tempa, gdy Dominika podsłuchuje, że Edward ma niepokojące plany dotyczące Pawła.

"Pierwsza miłość" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Nowe wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Aby nie przegapić najnowszych losów Pawła, Emilki i Dominiki, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 4199. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości w domach widzów. Akcja, osadzona we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, łączy w sobie wątki miłosne, dramatyczne, a nawet sensacyjne i kryminalne. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu serial pozostaje aktualny i bliski codziennemu życiu. To właśnie ta unikalna mieszanka gatunków i wciągająca historia sprawiają, że od lat z zapartym tchem śledzimy losy ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)