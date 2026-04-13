Pierwsza miłość, odcinek 4199: Dominika odkrywa, że Paweł stał się celem Edwarda

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" udowodniły, że we Wrocławiu nigdy nie jest nudno, a bohaterowie znowu stanęli przed poważnymi wyzwaniami. Julita przeżyła chwile grozy, budząc się po imprezie w obcym łóżku, podczas gdy niczego nieświadomy Radek wrócił wcześniej z delegacji z urodzinową niespodzianką. Napięcie narosło również między Filipem a Białym, których przyjaźń została wystawiona na próbę przez relację z Angeliką, co ostatecznie doprowadziło do ostrej kłótni. Prawdziwą bombę zrzucono jednak na Julkę, która przypadkiem dowiedziała się, że jej ojciec żyje. Mimo próśb Marysi, by dać Pawłowi czas na oswojenie się z nową sytuacją, dziewczyna postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Czego zatem możemy się spodziewać po tak intensywnym epizodzie?
"Pierwsza miłość" odc. 4199 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Paweł, przeżywając atak paniki, odtrąci swoją córkę. Zrozpaczona Julka zwróci się o pomoc do Marysi i Kacpra, mając nadzieję, że uda im się przywrócić ojcu psychiczną równowagę. Tymczasem Emilka nadal nie potrafi w pełni zaufać Fryderykowi, który jednak zręcznie manipuluje sytuacją, aby uśpić jej czujność. Jego urokowi nie ulega Marta, która, pełna podejrzeń, postanawia zacząć go śledzić. W willi Edwarda Dominika i Karma czują się bardzo swobodnie, a jego nagły powrót z podróży i obojętność na złamanie zakazu tylko wzmagają ich pewność siebie. Sytuacja nabiera tempa, gdy Dominika podsłuchuje, że Edward ma niepokojące plany dotyczące Pawła.
"Pierwsza miłość" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Nowe wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Aby nie przegapić najnowszych losów Pawła, Emilki i Dominiki, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 4199. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości w domach widzów. Akcja, osadzona we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, łączy w sobie wątki miłosne, dramatyczne, a nawet sensacyjne i kryminalne. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu serial pozostaje aktualny i bliski codziennemu życiu. To właśnie ta unikalna mieszanka gatunków i wciągająca historia sprawiają, że od lat z zapartym tchem śledzimy losy ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)