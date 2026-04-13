M jak miłość, odcinek 1929: Marcin zostawi Kamę i wyjedzie z Polski z nową szefową? Elżbieta wciągnie go w niebezpieczny świat

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin będzie kontynuował ratowanie małżeństwa z Kamą. Po tym, jak żona odeszła, nie mogąc dłużej żyć w strachu o jego życie, Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę detektywa. Wybierze spokojną posadę w korporacji, która miała być gwarancją bezpieczeństwa i stabilizacji. Szybko jednak okaże się, że to nie koniec zmian, a dopiero początek prawdziwej rewolucji.

Marcin nie odnajdzie się w korporacji

W 1929 odcinku „M jak miłość” Chodakowski boleśnie przekona się, że biurowa praca kompletnie do niego nie pasuje. Garnitur, krawat i siedzenie przy biurku będą dla niego nie do zniesienia.

- W tej nowej robocie brakuje mi głównie tlenu. Krawat skutecznie odcina dopływ powietrza - wyzna Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), co cytuje portal światseriali.interia.pl.

Choć zrobi to wszystko dla Kamy, szybko zacznie czuć, że zatracił samego siebie.

Domańska zaproponuje Marcinowi wyjazdy za granicę

W 1929 odcinku „M jak miłość” do gry wkroczy Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina, która od razu dostrzeże jego potencjał. Podczas rozmowy jasno da mu do zrozumienia, że taka praca to dla niego za mało i zaproponuje coś znacznie bardziej ekscytującego.

Chodakowski dostanie propozycję zostania jej osobistym ochroniarzem i security managerem. To oznacza jedno, koniec spokojnego życia. Domańska będzie podróżować po całym świecie, także w miejsca pełne ryzyka – od Europy po Bliski Wschód i Afrykę. Marcin miałby jej towarzyszyć i dbać o jej bezpieczeństwo w niebezpiecznych sytuacjach.

- (...) Obserwuję pana już od jakiegoś czasu i mam nieodparte wrażenie, że przy pańskim doświadczeniu... ta praca nie jest szczytem pańskich marzeń - oceni nowa szefowa, co cytuje wspomniany portal. - Chce pani powiedzieć, że nie dość się w nią angażuję? - zapyta Marcin. - Wręcz przeciwnie. Angażuje się pan w pełni, ale... zwyczajnie się pan w niej nudzi - skomentuje prezeska. - To nie do końca tak... - Chodakowski nie będzie wiedział, jak to wyjaśnić. - Nie proszę o komentarz. Chcę zaproponować coś ciekawszego niż robienie tabelek. Co by pan powiedział na to, żeby zostać moim... security managerem i osobistym bodyguardem? Sporo wyjeżdżam, latam nie tylko po Europie, ale również na Bliski Wschód, do Afryki, podpisuję kontrakty. Nie zawsze są to bezproblemowe wyjazdy, trzeba zrobić analizę ryzyka, no i... cóż... Towarzyszyć mi w podróży. Ostatnio, pamiętam, musieliśmy się ewakuować nocą z hotelu w Agadirze, było dość niespokojnie, strajki, demonstracje uliczne... Teraz się z tego śmieję, ale wtedy naprawdę się bałam, byłam z tym całkiem sama. Myślę, że taka praca byłaby dla pana... odpowiednim wyzwaniem. - śmiało zaproponuje Katarzyna. - I co pan na to? Oferuję podróże po całym świecie, kadry rodem z sensacyjnego filmu... No i podwojenie pańskiej pensji. W końcu moje bezpieczeństwo jest dla firmy bezcenne. - Z całą pewnością... - uzna zaskoczony do granic możliwości Marcin.

Czy Marcin wyjedzie i znów wybierze ryzyko?

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin stanie przed trudnym wyborem. Z jednej strony będzie miał szansę na życie pełne emocji i wyzwań, z drugiej – powrót do świata, który niemal kosztował go małżeństwo. Pojawia się też pytanie, czy Kama będzie zadowolona z takiej zmiany. Chciała, by mąż zrezygnował z niebezpiecznej pracy, ale czy zaakceptuje fakt, że teraz może wyjeżdżać na drugi koniec świata i znów narażać się na ryzyko?

Jedno jest pewne, pojawienie się Domańskiej całkowicie namiesza w życiu Marcina i może sprawić, że jego związek z Kamą ponownie stanie na krawędzi.

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina?