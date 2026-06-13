M jak miłość. Artur i Joanna ofiarami hejtu! Nikt nie chce oglądać ich romansu. Pada wiele złośliwych komentarzy

Artur i Joanna będą razem w "M jak miłość"! Ten romans nie skończy się na jednej nocy
Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości, że zdradziecki Artur zostawi Marysię (Małgorzata Pieńkowska) dla Joanny, że romans z młodziutką lekarką rozkwitnie na dobre w odcinkach po przerwie wakacyjnej. Po tym jak na profilach "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie pojawił się specjalny komunikat aktorów do widzów, w którym stanęli w obronie miłości Rogowskiego i Joanny, rozpętała się niezła burza.
Produkcja "M jak miłość" też dolewa oliwy do ognia przy nagraniu Roberta Moskwy i Dominiki Sakowicz stawia sprawę jasno, że połączy ich romans oparty na prawdziwym uczuciu, a nie tylko pożądaniu czy zauroczeniu. Ponieważ pada także pytanie, co teraz powinni teraz zrobić zakochani Artur i Joanna, widzowie nie pozostawiają na tych bohaterach suchej nitki. Spada na nich ostry hejt!
"Czy miłość zwycięży? Czy ta strzała Amora, która ich ugodziła będzie trwała i prawdziwa? 💘 Nie możemy zdradzić, jak potoczą się dalsze losy Joanny i Artura, ale na pewno dowiemy się więcej w nowym sezonie. Życzymy państwu prawdziwej miłości, dajcie znać w komentarzach, co wy zrobilibyście na ich miejscu?"
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Takie reakcje fanów "M jak miłość" wywołuje zdrada Artura z Joanną
Pod nagraniem Moskwy i Sakowicz na profilach "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie dominują złośliwe komentarze na temat wątku, który odgrywają na ekranie. Artur i Joanna stają się ofiarami coraz większego hejtu! A przed nami jeszcze nowy sezon "M jak miłość", w których ich romans rozkręci się na dobre. Aż strach pomyśleć, jak widzowie będą reagowali na tę parę.
- Jak może to być miłość, jak stary dziad który ma żonę i córki a idzie do małolaty , wstyd !!!
- To nie strzała amora, to niestety sprawdza się powiedzenie mojej babci "Głowa siwieje dupa szaleje"
- Co wy pieprzycie??? Nie pierwszy raz już Marysię zdradziłeś! I teraz znowu???!! Strzała amora??? To jest nazywa świństwo zdrada !! Jak ktos ma żonę dzieci jest żonaty nie szuka dupy na boku tyle w temacie!
- Ale pierd... Życzycie widzom zdrady. Ja życzę każdym singlom takiej miłości nie żonatym
- Miłość ? Sorry on żonę ma poukładane życie a leci do młodej dupy to jest miłość? Aha 😂😂😂 nie da się oglądać 😉
- Gdzie Miłość to nie ma zdrady! A tu coraz więcej zdrad😥 ale po Tobie się nie spodziewałam że znowu Marysię zdradzisz
- Powinni Artura zostawić z tą młodą lekarką ,może wtedy wyleczy się z kompleksów starszego siwiejacego pana ...a Marysi niech znajdą nowego faceta bo przy tym Arturze zgorzkniała mocno
- Artur weź już wyjedź do Dąbek i nie wracaj 😎
- Zaraz , zaraz kto nie widzi nic złego w zdradzie ? To chyba nie jest normalne ,popieranie łajdactwa ,to taka moralność tych ludzi? Bo jeżeli to będzie standardem w serialu,zdrady oszustwa to jest akurat sprzeczne z moją etyką i uczciwością w stosunku do partnera. Mój ulubiony serial już nie jest taki miły i sympatyczny
- A to Artur przez te wszystkie lata, żył z Marysią bez miłości??? Bo tak to wygląda, że spotkał dziunię i się na nią rzucił z miłości. "Z" jak zdrada, powinien się ten serial nazywać
- Artur już raz zdradził Marysię. Niepotrzebnie mu wybaczyła. Dla mnie jego zachowanie jest niedopuszczalne. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia
- Kochał tylko Marysię i już mu się znudziła? Stary pryk za młodą poleciał
- No tak,zdrada małżeńska musi być 😏,i tego bronią aktorzy! Nie mogę teraz na nich patrzyć, bydlactwo
- Jak będą pokazywać ich romans to przestanę oglądać. Już lepiej żeby np. wpadli w kartony
- Nie bądź egoistą, a miłość do żony ? Co to za szczęście budowane na krzywdzie innych? Jak można osaczać żonatego mężczyznę, który ma rodzinę? Proszę, nie lansujcie takich zachowań, bo stracę sympatię do serialu.😁
- Szkoda, że Artur nie wytrwał w miłości do żony. A jeszcze tak nie dawno zapewniał Marysię że ją kocha i jej nie zostawi.
- Tak miłość zwycięży , jest najważniejsza, ale prawdziwa , taka na która zasługuje Marysia . Wasza to nie miłość , to seks.
- Artur, nic dwa razy się nie zdarza... Oby Marysia kopnęła Cię w dupę, nareszcie!