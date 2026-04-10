Pierwsza miłość, odcinek 4199: Pierwsze spotkanie Julki z biologicznym ojcem. Paweł dostanie ataku na widok dziecka! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4199 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Paweł wróci do Wrocławia po dramatycznych wydarzeniach w Kolumbii, gdzie przez długi czas będzie przetrzymywany w więzieniu La Corona. Dzięki desperackiej akcji Janka (Maciej Mikołajczyk) i Artura (Łukasz Płoszajski) uda się go w końcu uwolnić, ale cena, jaką zapłaci, okaże się ogromna. Paweł nie będzie już tym samym człowiekiem – zaszczuty, pełen lęków i traum, zacznie reagować panicznie na sytuacje, które kiedyś nie robiłyby na nim żadnego wrażenia.

Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem w 4199 odcinku "Pierwsza miłość"

Pierwsza spotkanie ojca z córką, na które dziewczyna będzie czekać od dawna, zamieni się w koszmar. Paweł w 4199 odcinku "Pierwszej miłości" stanie twarzą w twarz z Julką, która od dłuższego czasu bardzo dopytywała o biologicznego tatę. Marysia (Aneta Zając) starała się robić dobrą minę do złej gry, ale kiedy faktycznie Krzyżanowski powróci do jej życia, niektórym może zrzednąć mina.

Po powrocie do Polski pierwsze spotkanie z Marysią stanie się dla Pawła ogromnym wyzwaniem. Dawne uczucia i wspomnienia odżyją, a napięcie między nimi natychmiast stanie się wyczuwalne. Obok nich będzie też Kacper (Damian Kulec), który zacznie dostrzegać, jak bardzo obecność Pawła burzy spokój jego związku z Marysią.

Największy wstrząs dopiero jednak nadejdzie. Julka, która przez lata mogła tylko wyobrażać sobie ojca, w końcu stanie z nim oko w oko. Dla niej będzie to przełomowy moment, spełnienie marzenia i szansa na poznanie prawdy. Dla Pawła… coś zupełnie przeciwnego.

Paweł dostanie ataku paniki na widok córki

W 4199 odcinku serialu Pierwsza miłość widok własnego dziecka okaże się dla niego zbyt silnym bodźcem. Trauma z więzienia wróci ze zdwojoną siłą, a Paweł dostanie ataku paniki. Zamiast wzruszającego spotkania dojdzie do scen, które na długo zostaną w pamięci widzów.