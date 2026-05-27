Do obsady „Pierwszej miłości” dołącza znany aktor. Jego bohater namiesza w życiu Florka

Aby zrozumieć, dlaczego Marcin Kochański pojawia się w We-Medzie, warto przyjrzeć się bliżej jego synowi. Florian Kochański, znany po prostu jako Florek, grany brawurowo przez Michała Kurka, to ambitny, ale też niezwykle bezczelny student medycyny. Do tej pory jego wątek skupiał się głównie wokół uniwersyteckich intryg, romansów oraz toksycznej rywalizacji z Filipem, synem Jakuba Wenerskiego. Florek wielokrotnie udowadniał, że dla osiągnięcia celu nie cofnie się przed niczym, a jego zaborczy charakter i snobistyczne podejście do medycyny doprowadzają do szału zarówno rówieśników, jak i kadrę profesorską.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Syn Marcina Kochańskiego w tarapatach

Florian i Julita stają w obliczu poważnych kłopotów. Po kompromitacji podczas praktyk oraz zdecydowanej reakcji Marka, domagającego się usunięcia obojga ze stażu, Florian nie jest w stanie zaakceptować porażki i zrobi wszystko, aby odwrócić sytuację. Właśnie dlatego zdecyduje się na desperacki krok i kontaktuje się ze swoim wpływowym ojcem, licząc, że rodzinne znajomości pomogą mu odzyskać kontrolę nad sprawą. Julita szybko orientuje się jednak, że młody Kochański próbuje rozgrywać sytuację na własnych zasadach, co tylko pogarsza nastroje między nimi. Atmosfera w klinice stanie się coraz bardziej napięta, a konflikt studentów zaczyna wpływać nie tylko na ich przyszłość zawodową, ale też na wszystkich wokół.

Strach w We-Medzie

Marcin Kochański przybędzie do kliniki w konkretnym celu – ma zamiar natychmiastowo cofnąć decyzję o wyrzuceniu Floriana z praktyk. Dyrektor Izby Lekarskiej nie zamierza prosić o przysługę, lecz od razu przechodzi do twardego szantażu. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji, co wywoła paraliżujący strach u Grażyny. Szefowa kliniki, bojąc się, że Kochański jednym ruchem zniszczy jej życiowy dorobek i zamknie We-Med, spróbuje za wszelką cenę załagodzić konflikt i ulec naciskom dyrektora.

Kacper staje w obronie zasad etyki lekarskiej

Na drodze bezwzględnego ojca stanie jednak Kacper, który twardo i bezkompromisowo zacznie bronić zasad etyki lekarskiej, sprzeciwiając się powrotowi Florka na oddział. Ta konfrontacja zapowiada się niezwykle emocjonująco. Co ciekawe, sam Florian, czując za plecami potężne wsparcie ojca, zacznie grać na dwa fronty i zaproponuje Julicie tajemniczy układ, który wciągnie dziewczynę w podwójną grę i przyniesie jej niespodziewane korzyści zawodowe. Jak potoczą się losy nowej postaci i czy lekarski klan Kochańskich przejmie kontrolę nad We-Medem? O tym przekonamy się już w najbliższych odcinkach „Pierwszej miłości”!

