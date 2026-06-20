Barwy szczęścia. Dramat Dominiki w nowym sezonie! Tak skończy żona Sebastiana - ZDJĘCIA

Rozpacz Dominiki w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika znów nie zazna spokoju! Karolina Chapko pokazała na swojej relacji na Instagramie zdjęcie z planu, na którym widać jej bohaterkę z rozmazanym tuszem pod oczami! A to może oznaczać tylko tyle, że chwilę wcześniej płakała, na co wskazuje także sam opis aktorki.

- No smutno trochę dziś Dominice było - napisała Karolina Chapko.

Co takiego wydarzy się w życiu Bloch-Kowalskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, że żona Sebastiana skończy w takim stanie? Czemu będzie płakać? Niestety, powodów ku temu nie trzeba szukać daleko...

Będą kolejne problemy z uzależnioną Renatą w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Zwłaszcza, że w ostatnich odcinkach obecnego sezonu "Barw szczęścia" przed wakacjami Dominika stała się przecież pełnoprawną właścicielka "Feel Good" po wykupieniu lokalu za ponad milion sto tysięcy złotych, co niespecjalnie spodobało się jej dotychczasowej wspólniczce Renacie (Anna Mrozowska). Tym bardziej, że do transakcji doszło, gdy ona przebywała w ośrodku leczenia uzależnień, a kwota znacznie wykroczyła ponad to, co ona mogłaby ofiarować.

I choć w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Dominika nie zwolni Renaty, bo jej przyjaciółka wciąż będzie dalej pracować już w jej "Feel Good", to jednak, gdyby Nowak znów wpadła w nałóg, to mogłoby się to zmienić. Tym bardziej, że przecież ukochana Marcina (Oskar Stoczyński) nie zakończyła terapii, przez co już w finale sezonu znów sięgnęła po silne leki przeciwbólowe. Czy zatem w nowych odcinkach historia zatoczy koło, a Bloch-Kowalska znów zostanie na lodzie?

Co wydarzy się w życiu prywatnym Bloch-Kowalskiej nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A może w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach rozpacz Dominiki nie będzie miała żadnego związku z Renatą lub jej lokalem? Może pójdzie o Mateuszka (Filip Kawalerowicz), który w końcu dowie się, że aż przez 8 lat nie zobaczy własnej matki (Weronika Nockowska)? A może wręcz przeciwnie, sąd apelacyjny inaczej spojrzy na sprawę Soni i kobieta wyjdzie wcześniej, a Bloch-Kowalska znów straci chłopca?

A może w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej coś złego stanie się z Sebastianem, który pomagał Justinowi (Jasper Sołtysiewicz) w zdemaskowaniu oszustki Karoliny (Marta Dąbrowska), która chciała go pogrążyć przed Olą (Michalina Robakiewicz), fingując jego romans z Reginą (Kamila Kamińska)? Lub podczas wyjątkowo barwnego odcinka na boisku Startu Falenica, który aktualnie jest nagrywane, a na którym pojawił się i Kowalski? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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