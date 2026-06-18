Barwy szczęścia. Ola wróci do Justina w nowym sezonie! Udowodni swoją niewinność i pogrąży Karolinę? - ZDJĘCIA

Ola wróci do mieszkania Justina w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Ola i Justin znów będą razem! Michalina Robakiewicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Jasperem Sołtysiewiczem z sypialni z mieszkania biznesmena, co może oznaczać tylko jedno! A mianowicie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wreszcie do niego wróci!

I choć nie stało się to w finale obecnego sezonu, gdy Zamilska dała się zmanipulować dowodom i nie uwierzyła w wyjaśnienia ani ukochanego, ani broniącej go Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), ani samej Reginy, to jednak w tym nowym już się to uda. Szczególnie, że w ostatnim odcinku przed przerwą wakacyjną Skotnicki zapewnił ukochaną, że się nie podda i zrobi wszystko, aby znów byli razem i to mu się uda. W jaki sposób?

Zamilska dowie się o niewinności Skotnickiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Justin wreszcie dowiedzie swojej niewinności z pomocą Sebastiana? Czy Kowalski w końcu znajdzie dowody na to, że to Karolina zleciła sfingować rzekomą zdradę Justina z Reginą i to przez nią do Oli trafiło sfałszowane zdjęcie?

Bardzo możliwe, że tak właśnie się stanie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej skoro Ola faktycznie wróci do Justina. Co prawda, może być też tak, że Zamilska w końcu sama uwierzy swojemu ukochanemu lub zobaczy jego starania i zrozumie, że to właśnie on mówi prawdę i zdecyduje się do niego wrócić. Lub po prostu za nim zatęskni.

Justin wreszcie pogrąży Karolinę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Jednak oczywiście w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach jest szansa na to, że Karolina wreszcie wpadnie. Tym bardziej, że Marta Dąbrowska sama zdradziła fanom serialu, że istnieje taka możliwość, aby świeżo upieczona pani Stańska wylądowała w więzieniu po dopuszczeniu się tego oszustwa. Zwłaszcza, że przecież ta sprawa od razu została zgłoszona na policję przez rzekomych kochanków.

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej w taki sposób Ola wróciła do Justina? A może obejdzie się bez tego lub z tym, ale Karolina wcale tak nie skończy? Szczególnie, że podała jeszcze ewentualne dwa rozwiązania dla swojej postaci, przez co wszystko będzie sprawą otwartą. Oczywiście, poza tym, że zakochana para znów będzie razem!

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