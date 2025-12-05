Na Wspólnej, odcinek 4136: Michał wycofa się z relacji z Brygidą! Ilona zniszczy ich związek - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4136 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4136 odcinku "Na Wspólnej" szczęście Brygidy i Michała niestety nie potrwa długo! I choć dopiero co Miauczyńska znów wyzna Brzozowskiego swoje uczucia, które tym razem on naprawdę potraktuje jak szczere wyznanie miłości, gdy ukochana powie mu, że widzi w nim swoją bratnią duszę i marzy o takim mężczyźnie, co on, to jednak biznesmen szybko się otrząśnie!

A wszystko przez Ilonę, przez którą w 4136 odcinku "Na Wspólnej" Michał zwątpi w związek z Brygidą, gdy wspólniczka da mu jasno do zrozumienia, że dziewczyna jest dla niego po prostu za młoda, czym poważnie da mu do myślenia!

Michał zakończy związek z Brygidą przez Ilonę w 4136 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że ostatecznie w 4136 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski przyzna jej rację i zdecyduje się jednak zakończyć swój związek z Miauczyńską! Michał spotka się z Brygidą, aby powiedzieć jej o swojej decyzji, po czym zerwie z nią kontakt, czym ogromnie ją rozczaruje. Jednak dziewczyna jeszcze nie będzie świadoma, że to wcale nie koniec...

A to dlatego, że jeszcze w 4136 odcinku "Na Wspólnej" Michał zjawi się na komendzie u Kluska (Maciej Kobiela), którego wcześniej Brygida postanowi pozbyć się ze swojego życia raz na zawsze, właśnie przy jego pomocy! Tyle tylko, że on początkowo nie będzie tego świadomy, gdyż Brygida pocałuje go z zaskoczenia, a potem go odepchnie, gdy Remigiusz już zobaczy, co będzie miał!

Brzozowski znów wepchnie Miauczyńską w ramiona Kluska w 4136 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy zatem w 4136 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski powie mu prawdę i sam ponownie wepchnie Kluska w ramiona Brygidy? Czy w ten sposób będzie chciał jej zrekompensować to, że sam z niej zrezygnuje i załatwi jej zastępstwo, aby nie była sama? Tyle tylko, że Miauczyńska wcale nie będzie chciała być z Remigiuszem i dlatego odstawi cały ten teatrzyk!

Ale czy po tym wszystkim w 4136 odcinku "Na Wspólnej" Remigiusz jeszcze w ogóle będzie ją chciał? Czy zdecyduje się znów o nią zawalczyć? A może jednak odpuści już na dobre? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!