Na Wspólnej, odcinek 4266: Ostry konflikt u Agnieszki i Hebla! Poróżnią ich dzieci

"Na Wspólnej" odcinek 4266 - środa, 19.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4266 odcinku "Na Wspólnej" Agnieszka zacznie szukać wsparcia dla podopiecznych ośrodka poprawczego. Tyle tylko, że bezskutecznie, bo nikt nie będzie chciał im pomóc. W zupełnym przeciwieństwie do niej, bo Olszewska nie zrezygnuje nawet mimo ostrzeżeń Hebla, gdy weźmie w obronę brata "Żaby", który wcześniej włamie się do ich domu.

Ale jego młodszy brat Tomek wcale nie będzie lepszy, bo nie dość, że będzie oskarżony o podpalenie sklepu, to jeszcze w efekcie okradnie i samą prawniczkę, która zechce podjąć się jego obrony. Zdradzamy, że młody Tworkowski nie będzie miał zamiaru czekać aż Agnieszka kupi mu nowe nuty do koszykówki i załatwi mu treningi w 4265 odcinku "Na Wspólnej" i szybko ogarnie sobie to sam i to także z jej pieniędzy.

Ryszard nie poprze pomysłu Agnieszki w 4266 odcinku "Na Wspólnej"!

I tyle będzie z resocjalizacji Tomka, do której także będzie namawiał go starszy brat, bo Tworkowski dopuści się kolejnego przestępstwa. Jednak mimo tego w 4266 odcinku "Na Wspólnej" zdeterminowana Olszewska nie zrezygnuje z próby pomocy wyjścia mu na prostą. Mimo tego, że Ryszard już wcześniej ją ostrzeże co do jego starszego brata "Żaby", ale ona go nie posłucha.

A w 4266 odcinku "Na Wspólnej" zacznie go jeszcze namawiać do założenia fundacji, skoro nikt inny nie będzie chciał jej wesprzeć finansowo, aby pomóc dzieciom z ośrodka poprawczego. Ale i Hebel nie zareaguje pozytywnie na ten pomysł. Zwłaszcza, że wśród nich będzie rodzeństwo Tworkowskich, które przecież już dwa razy ich okradnie.

U Hebla i Olszewskiej wybuchnie kolejny kryzys w 4266 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4266 odcinku "Na Wspólnej" Hebel nie będzie chciał pomóc Agnieszce, co sprawi, że u małżonków dojdzie do kolejnego kryzysu. Olszewska ostro pokłóci się ze swoim mężem, ale czy to wystarczy, aby Ryszard zmienił zdanie? Szczególnie, ze będzie miał swoje zdanie na ten temat, już wcześniej będzie ostrzegał żonę co do rodzeństwa, a ona go nie posłucha i marnie skończy.

Czy zatem w 4266 odcinku "Na Wspólnej" pozwoli, aby jeszcze raz się narażała? A może uda mu się wybić jej ten pomysł z głowy? A może to Agnieszce tym razem uda się przekabacić swojego męża? Zwłaszcza, że przecież on sam będzie ojcem Malwiny (Martyna Dudek), a ona nie będzie mieć swoich dzieci. Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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