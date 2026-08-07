Na Wspólnej, odcinek 4279: Tyran Greg nie pozwoli Ewelinie odejść! Po ucieczce ściągnie żonę z powrotem - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4279 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" krzywdzona Ewelina nie zdoła uwolnić się od Grega! I choć w końcu sama nie wytrzyma i cała zrozpaczona wpadnie w ramiona Weroniki, która już wcześniej przejrzy jego męża i zechce jej pomóc, to dopiero teraz Kalska zdecyduje się ją od niej przyjąć. Zwłaszcza, że Kalski się nie zmieni, a nawet stanie się jeszcze gorszy, bo już nie tylko będzie znęcał się nad nią psychicznie i ją zastraszał, ale także i bił!

To najpewniej przez niego Kalska wyląduje w końcu w kołnierzu ortopedycznym. Tym bardziej, że Greg faktycznie podniesie rękę na żonę. I choć Ewelina nie wyda go ani przed ich córką (Laura Zawadka), ani Weroniką, gdy się spotkają, bo będzie pod tak silnym jego wpływem, to gdy to się nie skończy, to po prostu nie wytrzyma i w 4279 odcinku "Na Wspólnej" postanowi od niego uciec.

Ewelina wróci z mężem do domu w 4279 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4279 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina będzie mogła liczyć na pomoc Weroniki, która nie tylko pomoże jej uciec, ale także znów zjawi się w domu Kalskich, aby kobieta mogła zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Roztocka zabierze Kalską, ale niestety nie na długo, bo oczywiście sadysta nie pozwoli jej odejść. Tym bardziej, że wówczas nie miałby się na kim znęcać.

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" Greg pojedzie po żonę i niestety ściągnie ją ze sobą z powrotem. Ewelina wróci z powrotem do tyrana, a on oczywiście nie będzie zadowolony z ucieczki żony, za którą później się na niej odegra. I to nie tylko za pomocą słów w samochodzie, ale i czynów już w ich domu.

Tak Greg zemści się na żonie w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" Kalski wtargnie do łazienki, gdzie Ewelina akurat będzie brać kąpiel. Greg zacznie przypatrywać się bezbronnej żonie, po czym brutalnie ją zaatakuje. Drań zacznie ją dusić, a gdy żona opadnie z sił, to spróbuje ją i utopić.

Ale na szczęście, wtedy w 4281 odcinku "Na Wspólnej" na miejscu zjawi się ich córka, która rzuci się na ojca i uratuje życie matce. Jednak czy pozbawi go ojca? Tym bardziej, że wbiegnie na górę z nożem i zdoła powalić silnego Grega. Czy go zabije i ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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