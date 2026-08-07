Na Wspólnej, odcinek 4283: Igor zbliży się do Wioli! Połączą ich córki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4283 - czwartek, 24.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4283 odcinku "Na Wspólnej" Igor nie odpuści swojej uzależnionej córce i w końcu przywiezie ją na odwyk. Tym bardziej, że Julka nie przestanie brać narkotyków, nawet po odkryciu przez niego prawdy, przez co nie będzie już innego wyjścia. Szczególnie, że Nowakówna już będzie znikać z domu i nie będzie z nią kontaktu, przez co aż strach pomyśleć, co będzie z nią później. Zwłaszcza, że będzie już gotowa naprawdę na wszystko, aby tylko dostać prochy od kłamstwa przez kradzież nawet do niemoralnych propozycji, przez co Nowak postanowi działać.

Szczególnie, że w przeciwnym razie w 4283 odcinku "Na Wspólnej" mógłby już w ogóle stracić córkę, jak Wiola, na którą także natknie się w ośrodku terapii uzależnień. Tyle tylko, że jej Anastazji tam nie będzie, bo dziewczyna już kompletnie stoczy się na dno przez narkotyki. Do tego stopnia, że ucieknie z domu i zerwie kontakt z matką, którą choć uda się Brzozowskiej odszukać, to nie zdoła jej przekonać ani do leczenia, ani do powrotu, przez co znów ją straci.

Igor pomoże Wioli w 4289 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale tylko do czasu, bo już w 4289 odcinku "Na Wspólnej" Wioli znów uda się odszukać Anastazję najpewniej z pomocą Igora. Tym bardziej, że rodzice uzależnionych córek mocno się do siebie zbliżą już w trakcie pierwszego spotkania. I nic dziwnego, bo połączy ich ta sama trudna historia i strach o własne dzieci. Zwłaszcza, że nikt nie zrozumie Brzozowskiej tak dobrze, jak Nowak, który oczywiście nie zostawi jej bez wsparcia.

Do tego stopnia, że w 4289 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się z nią na spotkaniu z Anastazją, którą Wiola najpewniej także zacznie namawiać na leczenie. Ale oczywiście dziewczyna nie będzie chciała o tym słyszeć, w związku z czym do akcji wkroczy Igor, który w tym przypadku zachowa się tak zdecydowanie jak w przypadku własnej córki i spróbuje zmusić ją do tego siłą. Tyle tylko, że to nie skończy się dobrze, bo wściekła nastolatka się wyrwie i wpadnie pod samochód na oczach swojej przerażonej matki i właśnie dziennikarza.

Jak potoczą się dalsze losy Brzozowskiej i Nowaka w 4289 odcinku "Na Wspólnej"?

Wówczas w 4289 odcinku "Na Wspólnej" oboje natychmiast ruszą jej na pomoc. Igor zadzwoni po odpowiednie służby, a Wiola ruszy w kierunku córki, którą Nowak zacznie reanimować, gdy ta nie będzie oddychać. ZDJĘCIA z tego odcinka wskazują na to, że Anastazję uda się uratować. Ale czy uda się ją przekonać do leczenia?

I jak te dramatyczne wydarzenia w 4289 odcinku "Na Wspólnej" wpłyną na dalsze losy Wioli i Igora? Czy Brzozowska będzie mieć to za złe Nowakowi, że omal nie straciła przez niego córki? A może wręcz przeciwnie, gdyż to Nowak ją uratuje i przecież będzie chciał dla niej dobrze, a wypadku nie zdoła przecież przewidzieć. A może ta tragedia ostatecznie wpłynie na Anastazję? Czy zbliży do siebie Wiolę i Igora jeszcze mocniej?

Szczególnie, że Brzozowskiej na próżno będzie liczyć na wsparcie swojego męża Andrzeja (Tomasz Schimscheiner), który sam dopiero co podejmie desperacką próbę, gdy za plecami żony na jej uczelni będzie sprzedawał lewe dyplomy, przez co tylko dołoży jej zmartwień. Czy zatem połączy ja z kochliwym Nowakiem coś więcej? Tym bardziej, że Igor nie będzie słynął z wierności, przez co w tym wątku naprawdę wszystko będzie możliwe!

24