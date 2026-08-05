La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 452: Ricardo wyznaje, że kocha Pię. Nie może patrzeć na jej cierpienie

Pia nadal boi się o swoje życie. Ochrona nie wystarcza

Dramatyczna sytuacja Pii nie ulega poprawie. Romulo przydzielił jej dwóch ochroniarzy, by zapewnić bezpieczeństwo, ale kobieta wciąż nie może zaznać spokoju. Obecność strażników przy jej drzwiach staje się tematem numer jeden wśród służby.

Mieszkańcy La Promesy zachodzą w głowę, przed kim Pia musi się chronić i co tak naprawdę się stało. Ona sama pozostaje w przekonaniu, że grozi jej ogromne niebezpieczeństwo.

Nawet dodatkowa ochrona nie sprawia, że strach mija. Trauma i ciągła obawa o życie sprawiają, że każdy dzień jest dla bohaterki prawdziwą udręką.

Petra wykorzystuje swoją władzę. Maria cierpi przez nową przełożoną

Sytuacja wśród służby również ulega zmianie, a to za sprawą Petry. Kobieta została nową przełożoną Marii i szybko zaczyna wykorzystywać swoje wyższe stanowisko.

Petra nie ma litości dla swojej podwładnej. Maria zmuszona jest znosić presję i psychiczne znęcanie się nowej szefowej.

Napięcie wśród służby rośnie z każdym dniem. Zachowanie Petry może stać się iskrą zapalną do kolejnych konfliktów, a Maria prawdopodobnie będzie zmuszona prosić o pomoc innych mieszkańców pałacu.

Catalina i Adrian coraz bliżej siebie

Catalina wciąż ukrywa się w hangarze, próbując odnaleźć się w nowej sytuacji. Adrian jest jednak zdania, że nie powinna dłużej izolować się od reszty świata.

Mężczyzna robi wszystko, by przekonać bohaterkę do wyjścia z ukrycia i przyjęcia pomocy. Ich spotkania pokazują, że między tą dwójką rodzi się zaufanie.

Czy Adrian zdoła pomóc Catalinie w powrocie do normalności? Relacja tej dwójki może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach.

Ricardo zdobywa się na odwagę. Wyznaje uczucia

W 452. odcinku "La Promesy" pojawia się również wątek romantyczny. Ricardo, szef służby, długo dusił w sobie uczucia, ale ostatecznie postanawia zrobić pierwszy krok.

Mężczyzna wyznaje miłość pokojówce, choć nie wie, z jaką reakcją się spotka. Ta krótka wymiana zdań może zaważyć na przyszłości obojga bohaterów i otworzyć przed nimi zupełnie nowy etap.

Manuel dowiaduje się o Curro. Wojna wystawia ich na próbę

Jednak najwięcej emocji dostarczają wydarzenia z frontu. Francuzi rozpoczynają atak na siły niemieckie, a Manuel otrzymuje wiadomość, która mrozi krew w żyłach.

Dowiaduje się, że Curro znalazł się w kompanii, która zaatakuje jako pierwsza. Manuel jest pewien, że kuzyn naraził się na pewną śmierć i robi wszystko, by go zatrzymać.

Bohater obawia się, że Curro postradał zmysły, a jego decyzja może zakończyć się tragicznie. Pytanie brzmi: czy Manuel zdąży w porę?

Simona ukrywa prawdę przed rodziną

Nie możemy również zapomnieć o Simonie, która wciąż prowadzi podwójną grę. Kucharka potajemnie spotyka się ze swoim wnukiem Adolfitem, bardzo zważając na to, by matka chłopca się o tym nie dowiedziała.

Jej lekkomyślna decyzja może doprowadzić do potężnego rozłamu w rodzinie. Simona będzie musiała zachować ogromną ostrożność, by jej sekret nie ujrzał światła dziennego.

"La Promesa", odcinek 452 – kiedy i gdzie oglądać?

Emisja 452. odcinka serialu "La Promesa – pałac tajemnic" zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie można również obejrzeć za pośrednictwem platformy TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" – informacje o serialu i obsadzie

"La Promesa – pałac tajemnic" to produkcja kostiumowa rodem z Hiszpanii. Akcja serialu toczy się w 1913 roku w arystokratycznym dworku La Promesa, gdzie widzowie śledzą losy bohaterów uwikłanych w romanse, intrygi i rodzinne sekrety, a także spór między arystokracją a służbą.

W obsadzie znaleźli się m.in.: Ana Garcés (Jana), Arturo Sancho (Manuel), Eva Martín (Cruz), Manuel Regueiro (Alonso), María Castro (Pía), Jordi Coll (Don Pelayo) i Teresa Quintero (Candela). Rozbudowana fabuła i zaskakujące zwroty akcji przyniosły serialowi ogromną popularność.

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