M jak miłość. Zbliżenie Doroty i Roberta w następnym sezonie! Bartek będzie musiał interweniować - ZDJĘCIA

Robert weźmie się za Dorotę w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach małżeństwo Lisieckich znów zostanie zagrożone. Ale już nie przez ojczyma Franka (Marcin Sitek), czy nawet Natalkę, która w końcu na dobre zapomni o Bartku i wreszcie weźmie ślub z Adamem. A przez męża Kisielowej, Roberta, który przecież od dawna słynął ze słabości do pięknych kobiet.

I właśnie do ich grona w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zaliczy się także i Dorota, na którą Żak także będzie miał chrapkę. Nawet mimo tego, że Lisiecka będzie przecież żoną Bartka. Ale to nie przeszkodzi mu do ich zbliżenia i to jeszcze w trakcie ślubu Natalki i Adama, na który jeszcze najpewniej w ogóle wybierze się z Zosią.

Zazdrosny Bartek wkroczy między Lisiecką, a Żaka w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Iwona Rejzner pokazała na swojej relacji na Instagramie krótkie wideo z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach razem z Krzysztofem Tyńcem i rozdzielającym ich Arkadiuszem Smoleńskim. Dorota nagrywała wspólny filmik z Robertem, czego zazdrosny Bartek nie mógł zdzierżyć i od razu wkroczył między nich.

- Krzysztof to znowu my, tylko inaczej ubrani - zaczyna mówić Dorota, po czym dodaje na widok dołączającego do nich Bartka - O jest i on.

- Słuchajcie, Krzysztof te dzwony biją dla nas. Przepraszam cię - mówi Lisiecki.

- Ale dla Ciebie i Krzysztofa, czy dla ciebie i dla mnie? - dopytuje Lisiecka.

Oczywiście, najpierw polubownie za pomocą słów, ale gdy to nie wypaliło, to Bartek przeszedł już do czynów i po prostu wypchnął Roberta z kadru, z czym on nie mógł się pogodzić. Do tego stopnia, że do nich wrócił, ale wówczas Lisiecki zastosował jeszcze inną metodę. A wszystko po to, by chronić swoją ukochaną Dorotę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

- Wypchnął mnie z kadru - skarży się Żak.

- A teraz zasłonił - cieszy się Bartek.

- Cóż to za... - irytuje się Robert.

- Pozdrawiamy - kwituje Dorota.

- Muszę jej pilnować - podsumowuje Lisiecki.

Lisiecki nie pozwoli sobie odebrać żony w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I trudno mu się dziwić, bo przecież Dorota w "M jak miłość" nie raz mu pokazała, gdy na chwilę spuścił ją ze wzroku. Jak choćby w trakcie i ich ślubu i nocy poślubnej, w trakcie której Lisiecka uśpiła swojego męża i od niego uciekła.

I choć na szczęście Bartek odnalazł żonę i wszystko skończyło się dobrze, to od tego momentu zapewnił ją, że już ciągle będzie miał ją na oku, aby więcej mu nie uciekła. I w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to spełni, bo nie pozwoli już nikomu jej sobie odebrać!

12

M jak miłość. Tak Teresa Lipowska obchodziła urodziny na planie serialu