Hotel Paradise 13. Był reprezentantem Polski! Szymon Królik wchodzi do rajskiej willi

Hotel Paradise 13. Kim jest Szymon Królik?

Szymon Królik ma 21 lat i studiuje wychowanie fizyczne. Jego największą pasją od lat pozostaje baseball. W przeszłości reprezentował Polskę jako zawodnik, a obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie, szkoląc młodszych sportowców. Sport nauczył go dyscypliny, systematyczności i konsekwencji w dążeniu do celu. Nie oznacza to jednak, że Szymon zamierza w przyszłości prowadzić przewidywalne życie. Wręcz przeciwnie. Ma sporo pomysłów na siebie i nie chce ograniczać się do jednej ścieżki zawodowej.

Jedną z możliwości, którą bierze pod uwagę, jest modeling. Jeszcze większym zaskoczeniem może być jednak jego pomysł na karierę w stripteasie. Nie jest to wyłącznie luźna fantazja – Szymon ma już za sobą pierwsze lekcje tańca.

Hotel Paradise 13. Szymon szuka miłości

Nowy uczestnik na początku może sprawiać wrażenie spokojnego i zdystansowanego. Najpierw obserwuje ludzi i przygląda się sytuacji, a dopiero później pokazuje więcej swojej osobowości. Kiedy poczuje się swobodnie, potrafi jednak być spontaniczny i otwarty na nowe doświadczenia. Szymon nie lubi konfliktów i zdecydowanie bardziej odpowiada mu rozmowa niż awantura. Choć nie ma jeszcze za sobą poważnego związku, ma doświadczenie w relacjach i romansach. Co ciekawe, dotychczas częściej interesowały go starsze kobiety. Teraz 21-latek deklaruje jednak, że chciałby stworzyć prawdziwą relację. Czy pobyt w rajskiej willi okaże się dla niego okazją do poznania kogoś wyjątkowego?

Hotel Paradise 13. Jaka dziewczyna zainteresuje Szymona?

Szymon ma dość konkretny typ. Podobają mu się wysportowane, spontaniczne blondynki z poczuciem humoru. Ważne jest dla niego, żeby partnerka była otwarta na nowe doświadczenia i potrafiła cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Czy wśród uczestniczek „Hotelu Paradise 13” znajdzie się dziewczyna, która spełni jego oczekiwania? A może rzeczywistość w rajskiej willi po raz kolejny udowodni, że w miłości nie da się wszystkiego zaplanować?

Hotel Paradise 13. Kiedy premiera?

Szymon dołączył do pozostałych uczestników 13. edycji, która została nakręcona w Tajlandii. Premierowy weekend programu zaplanowano na 29 i 30 sierpnia o godz. 20:55. Pierwsze dwa odcinki zostaną pokazane jednocześnie na antenach TVN i TVN7. Od kolejnego tygodnia „Hotel Paradise 13” będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w TVN7.