Hotel Paradise 13. Nowi uczestnicy ujawnieni. To oni dołączą do programu - ZDJĘCIA

Hotel Paradise 13 odsłania karty. Kim są nowi uczestnicy?

Twórcy popularnego reality show postanowili podzielić się informacjami na temat pierwszej grupy osób biorących udział w trzynastej odsłonie „Hotelu Paradise”. Fani formatu poznali już nie tylko nazwiska, ale również wizerunki kandydatów, którzy wkrótce zameldują się w luksusowej posiadłości. Na liście potwierdzonych graczy widnieją Soraya Misiak, Jakub Szypuła oraz Oliwia Jężak. Każda z wymienionych osób wnosi do programu własny bagaż doświadczeń, unikalny temperament i odmienną strategię na telewizyjną przygodę.

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Poznaj uczestników Hotelu Paradise 13: Soraya, Jakub i Oliwia

Pochodząca z Gdyni dwudziestopięcioletnia Soraya Misiak pracuje jako stylistka rzęs i brwi. W wolnym czasie stawia na aktywność fizyczną, w tym na regularne wizyty na siłowni czy taniec, a dodatkowo jest ogromną miłośniczką zwierząt. Gdynianka ma ponadto nietypowe pasje, którymi są astrologia i znaki zodiaku, przez co sama nazywa siebie zodiakarą. W życiowych rozterkach wspiera się czytaniem tarota, więc bardzo możliwe, że w nowym programie wykorzysta karty, aby dowiedzieć się, komu warto tam zaufać.

Drugą z ujawnionych osób jest dwudziestosiedmioletni mieszkaniec Rzeszowa, Jakub Szypuła, który na co dzień zarabia na życie jako barber, chociaż nie ukrywa, że w przyszłości może zmienić branżę. Mężczyzna otwarcie przyznaje, że ma mnóstwo planów i stanowczo odrzuca stanie w miejscu. W kręgu zainteresowań Kuby znajduje się motoryzacja, w tym motocross, a także regularne treningi na siłowni. Największą radość sprawia mu jednak udział w imprezach typu rave, bo to właśnie przed didżejką, w trakcie całonocnej zabawy, czuje się najbardziej swobodnie. W budowaniu relacji kieruje się twardą zasadą odrzucającą kłamstwa i manipulacje, dlatego każdy, kto zawiedzie jego zaufanie, musi liczyć się z szybkim zakończeniem znajomości.

Wśród dotychczasowych kandydatek nowej serii znalazła się także dwudziestopięciolatka z Gdańska, Oliwia Jężak. Kobieta na co dzień podejmuje zlecenia jako hostessa, lecz jej harmonogram wykracza daleko poza to zajęcie. Dziewczyna gościnnie występuje w klipach muzycznych, próbuje swoich sił jako fotomodelka, gra w squasha, dba o formę na siłowni oraz basenie, a do tego jest studentką prawa w biznesie. Taki ogrom aktywności dobitnie pokazuje, że 25-latka absolutnie nie potrafi usiedzieć w miejscu. Aktualnie Oliwia jest nastawiona na nowe przeżycia i szuka ludzi, z którymi uda jej się zbudować prawdziwe, pozbawione fałszu relacje. Ponieważ cechuje ją spory dystans do siebie i otwartość w komunikacji, istnieje duża szansa, że po wejściu do rajskiej willi błyskawicznie skupi na sobie uwagę całej grupy.

Kiedy premiera 13. sezonu Hotelu Paradise w TVN i TVN7?

Zainteresowani formatem widzowie nie będą musieli zbroić się w cierpliwość, ponieważ początek telewizyjnej rywalizacji zaplanowano już na nadchodzące dni. Pierwsze dwa odcinki „Hotelu Paradise 13” zostaną wyemitowane w sobotę 29 sierpnia oraz w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 20:55. Wyjątkowym zabiegiem stacji jest to, że oba premierowe wydania pojawią się o tej samej porze zarówno w TVN, jak i w TVN7. Z kolei od następnego tygodnia reality show wejdzie w swój standardowy rytm, co oznacza emisję od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00, dostępną wyłącznie na kanale TVN7.