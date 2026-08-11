Na Wspólnej, odcinek 4268: Pogrzeb Marii to będzie potężny cios nie tylko dla Włodka. Kulisy ostatniego pożegnania Bożeny Dykiel łamią serca

"Na Wspólnej" odcinek 4268 POGRZEB MARII ZIĘBY - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Ostatnie pożegnanie Marii, którą od pierwszego odcinka "Na Wspólnej" grała Bożena Dykiel, dla wszystkich aktorów i członków ekipy produkcyjnej było poruszającym przeżyciem i okazją do wspomnień o zmarłej aktorce.

Produkcja serialu uznała, że po śmierci Bożeny Dykiel wątek jej bohaterki także musi się skończyć. Przecież Maria nie mogła na zawsze zostać w Hiszpanii, a zastąpienie Dykiel inną aktorką nie wchodziło w grę. Stąd decyzja, że Maria podzieli los aktorki, ale z tą różnicą, że jej nagła śmierć stanie się początkiem całej serii smutnych wydarzeń związanych z żałobą w rodzinie Ziębów.

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego 2026 roku, lecz scenarzyści "Na Wspólnej" potrzebowali trochę czasu, aby ostatecznie zakończyć wątek Marii Zięby. Przecież odcinki serialu są kręcone z prawie półrocznym wyprzedzeniem. Dlatego sceny pogrzebu Marii, który widzowie TVN zobaczą w ostatni poniedziałek sierpnia, dokładnie 31.08.2026, zostały zrealizowane już wiosną.

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Kulisy nagrań scen pogrzebu Marii Zięby do 4268 odcinka "Na Wspólnej"

Na oficjalnie stronie "Na Wspólnej" pojawiły się kulisy nagrywania pogrzebu Marii Zięby, bo całej obsady i produkcji to był dzień, w którym nie zabrało prawdziwych łez, emocji i wzruszeń. To, co widzowie zobaczą na ekranie podczas pogrzebu Marii, kiedy na cmentarzu pożegnają ją m.in. Włodek (Mieczysław Hryniewicz), dzieci i wnuki oraz bliscy z osiedla "Na Wspólnej", podopieczni z domu dziecka, w którym była ich opiekunką, to odzwierciedlenie tego, jak ekipa "Na Wspólnej" mocno przeżyła śmierć Bożeny Dykiel.

Z ust ekranowego Włodka z "Na Wspólnej" padły poruszające słowa, że pożegnał żonę z serialu po raz drugi. Z Bożeną Dykiel tworzył małżeństwo przez 23 lata.

- No to są takie chwile poważne, a ta jest szczególnie delikatna, bo jakby drugi raz przeżywamy to odejście, moment rozstania. To wszystko wraca, wracają te chwile dobre, wracają te chwile trudniejsze i trzeba się z tym pogodzić, no niestety takie jest życie, takie są koleje. Zostały zdjęcia, zostały fantastyczne wspomnienia... - wyznał wzruszony Hryniewicz.

Waldemar Obłoza, czyli Roman Hoffer z "Na Wspólnej" docenił staranność pożegnania Marii, nie tylko sceny śmierci w samolocie, w której Bożena Dykiel nie zagrała, ale i pogrzebu, a nawet rozgrywającej się żałoby. Dla całej ekipy ważne było, aby bohaterka dostała godne i pełne szacunku pożegnanie.

- Bardzo się serial postarał, bo jest to zrobione, już tu obserwuję, że zdjęcia są przygotowane z pietyzmem, scenariusze naprawdę dojrzałe, ugotowane tak naprawdę w takim sosie, jak tylko Maria w serialu potrafiła robić. Także bardzo nas to cieszy, że ten szacunek dostała jeszcze - przyznał Obłoza.

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie