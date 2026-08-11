Na dobre i na złe. Kluczowy świadek w sprawie porwania córki Blanki i Mario w nowym sezonie! Zmieni bieg śledztwa? - ZDJĘCIA

Doświadczeni funkcjonariusze przejmą sprawę zniknięcia Niny w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach sprawę zaginięcia Niny przejmą doświadczeni funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej - Radek Biegun i Dorota Kowal, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl wezwanym wcześniej na miejsce policjantom nie uda się odnaleźć dziecka. Komisarze od razu przejmą dowodzenie akcją i ściągną dodatkową grupę poszukiwawczą, gdy dotychczasowe środki nic nie dadzą.

- Kolega sprawdził wzdłuż skarpy, tamten gość z drugiej strony, my tutaj. Nic - zrelacjonują im podwładni.

Ale oczywiście, w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Dorota zacznie przekonywać Blankę, ze na pewno znajdą jej córkę. Tym bardziej, gdy zobaczy strach, bezsilność i rozpacz w jej oczach. Tym bardziej, że zrozumie ją jak mało kto, bo sama będzie właśnie spodziewać się dziecka.

- Znajdziemy je, znajdziemy - zacznie zapewniać ją policjantka.

Dorota Kowal znajdzie kluczowego świadka w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Dlatego w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach na spokojnie zacznie odtwarzać przebieg dramatycznych wydarzeń. Zwłaszcza, że będzie chciała ustalić, czy ktoś mógł wykorzystać moment, gdy Blanka ratowała życie starszej kobiety i po prostu zabrać jej dziecko.

- Traciła kontakt, w każdej chwili mogło dojść do zatrzymania. Ja jestem lekarzem. Nie mogłam. Potrzebowała mojej pomocy... - wyjaśni jej Blanka.

Wtedy w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Dorota zacznie wypytywać Blankę o tą kobietę. Tym bardziej, ze zda sobie sprawę, że będzie mogła mieć ona wiedzę, która całkowicie mogłaby zmienić bieg śledztwa.

- A ta starsza kobieta? Mogła coś widzieć? Była zwrócona w tamtą stronę. Mogła coś widzieć, kogoś? - spyta ją Kowal.

Radek Biegun wyruszy na poszukiwania głównego świadka w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Wówczas w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Radek natychmiast podłapie ten trop i postanowi osobiście się tym zająć. Szczególnie, że będzie miał takie same podejrzenia, jak jego służbowa partnerka.

- Ta kobieta, którą zabrało pogotowie, mogła coś widzieć. Znajdę ją. I ratowników - zakomunikuje im Biegun.

Ale czy starsza kobieta w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej faktycznie wniesie coś więcej do sprawy? Czy zdołała coś zobaczyć? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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