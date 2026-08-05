Na dobre i na złe. Blanka zostawi Ninę w nowym sezonie! Policja nie zdoła jej odnaleźć - ZDJĘCIA

Córka Blanki i Mario nagle zniknie w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Nina zniknie, o czym informowaliśmy już jako pierwsi! Blanka wybierze się z córką na spacer, który przerwie nagłe zasłabnięcie kobiety. Oczywiście, lekarka od razu rzuci się jej na pomoc i zostawi dziewczynkę samą w wózku. A gdy do niej wróci, to dziecka już tam nie będzie!

Oczywiście, w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Milewska od razu zadzwoni po policję. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że to zniknięcie wcale nie musiało być przypadkowe. Szczególnie, ze względu na przeszłość jej męża Mario (Marcin Korcz). I stąd jak podaje swiatseriali.interia.pl nie zdoła opanować emocji, gdy funkcjonariusze zjawią się na miejscu.

- Nie ma mojego dziecka. Nie ma Niny! - krzyknie do niego.

Milewska wpadnie w panikę po stracie dziecka w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Jednak w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach policjant zacznie ją uspokajać, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Wówczas roztrzęsiona Blanka przyzna, że zostawiła córkę na chwilę samą, aby ratować kobietę.

- Tam zasłabła kobieta. Pobiegłam ratować - przyzna Milewska.

Wtedy w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej funkcjonariusz zacznie wypytywać o wiek dziecka, aby ustalić, czy dziewczynka mogła sama wyjść z wózka. Tym bardziej, że zupełnie zmieni to postać rzeczy.

- Rok, rok i trzy miesiące. Tak, chodzi, dopiero co zaczęła. Trzeba jej szukać! - uzna Blanka.

Milewscy nie odzyskają córki w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W tym momencie w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach funkcjonariusz rozdzieli działania. Jego kolega ruszy wzdłuż skarpy, gdzie Blanka zostawiła dziecko, a w pomoc włączy się także przypadkowy rowerzysta, który zacznie przeszukiwać teren od drugiej strony. Z kolei prowadzący sprawę zostanie z matką dziewczynki, która także zacznie szukać swojego dziecka w krzakach i zaroślach, gdy policjantowi nie uda się jej uspokoić twierdzeniem, że "roczne dziecko z pewnością nie mogło odejść daleko".

- Nina! Nina!!! - zacznie wołać zrozpaczona matka.

Jednak w drugim 997 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie będzie miał racji, bo nie uda im się odnaleźć dziewczynki. A to sprawi, że z każdą chwilą strach Blanki będzie tylko narastał. Szczególnie, że już przypuszczenia będą słuszne i córka wcale nie zniknie sama tylko ktoś jej pomoże. Tyle tylko, że wcale nie będzie to ktoś z przeszłości jej męża, a jej teraźniejszości!

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