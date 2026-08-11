Na Wspólnej, odcinek 4268: Stypa po pogrzebie Marii! Rodzina w żałobie uczci pamięć Ziębowej - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4268 POGRZEB MARII ZIĘBY - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" tuż po uroczystej mszy żałobnej w kościele, ostatnim pożegnaniu zmarłej Marii na cmentarzu i złożeniu jej urny z prochami do grobu jej rodzina i przyjaciele udadzą się na uroczystą stypę do Baru Ziębów. Co ciekawe, nad samym przebiegiem wspólnego posiłku nawet z nieba będzie czuwać niezawodna Ziębowa, gdy Honorata (Aleksandra Konieczna) i Roman (Waldemar Obłoza) zauważą spadające piórko, które zatrzyma się przy jej zdjęciu.

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" zmarła Maria wciąż będzie obecna pośród swoich najbliższych. Ziębowa będzie mieć swoje miejsce przy stole, a bliscy będą oglądali jej fotografie na prompterze i wspólnie ją wspominali w trakcie wspólnego posiłku. Kto się na nim pojawi po pogrzebie?

Kto pojawi się na stypie w 4268 odcinku "Na Wspólnej"?

Oczywiście, w 4268 odcinku "Na Wspólnej" nie zabraknie tam oczywiście Włodka, Moniki (Sylwia Gliwa) z jej synem Kajtkiem (Mikołaj Szostek) i mężem Damianem (Waldemar Błaszczyk), Renaty (Marta Jankowska) z mężem Sławkiem (Mariusz Słupiński) i jego córką Darią (Patrycja Topajew), Bogdana (Wojciech Brzeziński) z synem Jarkiem (Wojciech Rotowski) i córką Kasią (Julia Chatys), Żanety (Anna Guzik) ze swoją matką Heleną (Małgorzata Peczyńska), ze swoim mężem Wojtkiem (Wojciech Błach) i swoją córką Manią (Zuzanna Kaszuba), córki Romana, Marty (Joanna Jabłczyńska) i żony Honoraty, Krzysztofa Smolnego (Łukasz Konopka) czy Michała (Robert Kudelski).

Jak przebiegnie stypa w 4268 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" najbliżsi Marii zjedzą wspólnie obiad, po czym zaczną oglądać specjalny pokaz slajdów z Ziębową, puszczony przez Jarka. Rodzina i przyjaciele pogrążą się we wspominaniach, w trakcie których nie zabraknie oczywiście chwil łez, smutku, ale i uśmiechu.

Zwłaszcza, że w 4268 odcinku "Na Wspólnej" wszyscy będą mieli przecież tyle pięknych i radosnych wspomnień z Marią, które uwiecznią właśnie te fotografie. I stąd te emocje i chwile momentalnie wrócą!

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