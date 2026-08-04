Hotel Paradise. Nowi Rajscy Reporterzy zaszokują widzów. Kto poprowadzi zakulisowe relacje?

Hotel Paradise 13. Będą nowi Rajscy Reporterzy

13. edycja "Hotelu Paradise" została nagrana zimą w Tajlandii i zadebiutuje na antenie już pod koniec sierpnia. Widzów czekają nie tylko nowe miłosne historie i kolejne Rajskie Rozdania, ale również zmiany poza głównymi odcinkami programu.Jedną z nich będzie wymiana Rajskich Reporterów. To właśnie oni odpowiadają za zakulisowe materiały, przeprowadzają wywiady z uczestnikami i pokazują widzom to, czego nie widać podczas emisji odcinków w telewizji. W mediach społecznościowych "Hotelu Paradise" regularnie pojawiają się także dodatkowe materiały i kulisy z planu przygotowywane właśnie przez reporterów.

Dominika i Kuba żegnają się z funkcją reporterów

W 12. sezonie rolę Rajskich Reporterów pełnili Dominika i Kuba, których widzowie poznali w 8. edycji "Hotelu Paradise". To właśnie tam narodziła się ich relacja, która przetrwała także po zakończeniu programu. Do dziś tworzą związek i należą do grona najbardziej rozpoznawalnych par w historii randkowego reality show. Teraz wszystko wskazuje na to, że ich miejsce zajmą nowi reporterzy, którzy będą towarzyszyć uczestnikom 13. sezonu i przygotowywać dodatkowe materiały dla fanów programu.

Kto zostanie Rajskim Reporterem w 13. sezonie "Hotelu Paradise"?

Produkcja na razie nie ujawniła oficjalnie nazwisk nowych Rajskich Reporterów, ale skutecznie podgrzewa atmosferę. Na oficjalnych profilach "Hotelu Paradise" w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zapowiedzi, które zachęcają widzów do zgadywania, kto przejmie tę funkcję. Wśród fanów najczęściej pojawiają się dwa nazwiska. Wielu obserwatorów typuje, że nowym Rajskim Reporterem zostanie Bartek Pankowski z 8. edycji programu, a u jego boku zobaczymy Aleksandrę Kulików z 11. sezonu. Na razie są to jednak wyłącznie przypuszczenia internautów.