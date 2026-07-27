Farma 6. Koniec nagrań do nowego sezonu! Siostry Krawczyńskie ogłosiły finałową trójkę

Koniec nagrań do 6. sezonu "Farmy"
Przez ostatnie dwa miesiące na planie "Farmy" trwały intensywne zdjęcia do kolejnej odsłony hitowego reality show Polsatu. W tym czasie nowi uczestnicy mierzyli się z wymagającymi zadaniami, życiem z dala od codziennych wygód i walką o pozostanie w programie. Teraz wszystko jest już jasne. Nagrania oficjalnie dobiegły końca. Taką informacją podzieliły się na Instagramie siostry Krawczyńskie, które po raz kolejny poprowadzą program razem z Marceliną Zawadzką.
Dzisiaj odbył się ostatni, 60. dzień nagrań @farmapolsatSzósta edycja Farmy właśnie przeszła do historii… przynajmniej tej, którą przeżyliśmy za kulisami ❤️
Za nami 60 dni pełnych śmiechu, wzruszeń, ale przede wszystkim zaskoczeń i momentów, o których jeszcze długo będziemy pamiętać.
Dzisiaj odbył się ostatni pojedynek i tym samym poznaliśmy finałową trójkę tej edycji. Nic więcej zdradzić nie możemy, czekajcie do emisji 🎥🚜🐄📺
Dziękujemy całej ekipie i wszystkim, którzy przez te 60 dni tworzyli z nami ten wyjątkowy świat. Kochamy Was! - czytamy w poście na Instagramie.
Nowa edycja jesienią w Polsacie
Choć finaliści są już znani produkcji, widzowie będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. 6. sezon "Farmy" trafi na antenę Polsatu jesienią. Jak wcześniej zapowiadali prowadzący i Marcelina Zawadzka, nowe odcinki mają przynieść sporo zmian, nieoczekiwanych zwrotów akcji i wydarzeń, których w programie jeszcze nie było.
Na zakończenie nagrań siostry Krawczyńskie podziękowały całej ekipie realizacyjnej oraz wszystkim osobom, które przez 60 dni współtworzyły reality show. Teraz pozostaje już tylko odliczać czas do jesiennej premiery i przekonać się, kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo w 6. sezonie "Farmy".