Netflix szuka singli do „Love is Blind: Polska 2”. Sprawdziliśmy, o co pytają kandydatów

Casting do „Love Is Blind: Polska 2”. O to pytają przyszłych uczestników

Pierwszy etap zgłoszenia wygląda bardzo szczegółowo. Kandydaci muszą podać podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania, płeć czy orientacja seksualna. Netflix pyta również o sytuację życiową. W formularzu znajdują się pytania dotyczące między innymi stanu cywilnego, posiadania dzieci oraz wykształcenia. Twórcy chcą także wiedzieć, jak wygląda obecna sytuacja uczuciowa kandydatów. Jedno z pytań dotyczy tego, od jak dawna dana osoba jest singlem lub singielką.

Osoby zgłaszające się do „Love Is Blind: Polska 2” muszą opowiedzieć coś więcej o sobie. W formularzu pojawiają się pytania dotyczące wykonywanej pracy, hobby oraz zainteresowań.

Kandydaci proszeni są również o podanie wzrostu oraz informacji, czy posiadają konta w mediach społecznościowych. To może pomóc twórcom lepiej poznać osoby zainteresowane udziałem jeszcze przed ewentualnym kolejnym etapem castingu.

Zdjęcia i doświadczenie medialne. Netflix sprawdza przeszłość kandydatów

Jednym z elementów zgłoszenia jest przesłanie kilku zdjęć. Kandydaci muszą dołączyć fotografie, które pozwolą ekipie castingowej zobaczyć, kto stoi za zgłoszeniem. W formularzu znajduje się także pytanie o wcześniejsze doświadczenia medialne. Netflix chce wiedzieć, czy dana osoba brała już udział w programach telewizyjnych, serialach, filmach lub kampaniach reklamowych. Nie oznacza to, że osoby z takim doświadczeniem są automatycznie wykluczane, jednak jest to jeden z elementów, które twórcy biorą pod uwagę podczas wyboru uczestników.

Kto trafi do kabin w 2. sezonie „Love Is Blind: Polska”?

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się kolejny etap nagrań ani kiedy widzowie zobaczą nowe odcinki. Pewne jest jednak, że poszukiwania nowych uczestników już się rozpoczęły. To właśnie spośród zgłoszeń zostanie wybrana grupa singli, którzy będą mieli szansę przeżyć eksperyment znany z pierwszego sezonu, poznawać drugą osobę wyłącznie poprzez rozmowę w kabinach, bez oceniania wyglądu.