Nowy sezon "Hotelu Paradise" już w sierpniu. Start w sobotę w dwóch stacjach równocześnie!

Kiedy startuje Hotel Paradise 13?

Miłośnicy „Hotelu Paradise” nie muszą wypatrywać września, aby poznać nowych uczestników rajskiej willi. Twórcy programu przyspieszyli debiut trzynastej odsłony widowiska, a ponadto postawili na bardzo oryginalny harmonogram pierwszych emisji.

Premierowy epizod „Hotelu Paradise” zadebiutuje w telewizji w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o 20.55. Kolejną część fani obejrzą tuż po weekendzie, czyli w niedzielę, 30 sierpnia. To absolutny precedens w dziejach tego formatu, bo do tej pory nowe serie startowały wyłącznie w tygodniu roboczym.

Hotel Paradise na dwóch antenach. Gdzie oglądać?

To nie jedyna niespodzianka przygotowana dla fanów. Premierowe odcinki randkowego show zagoszczą w tym samym czasie w ramówce TVN oraz Siódemki. Taki zabieg pozwoli twórcom dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców od samego początku. Po pierwszym weekendzie program wróci jednak na swoje stałe tory. Zmagania uczestników będą emitowane w TVN7 od poniedziałku do czwartku punktualnie o 20.00.

Klaudia El Dursi opuszcza Hotel Paradise. Kto poprowadzi show?

Twórcy formatu zafundowali fanom jeszcze jedną, dość istotną rewolucję. Pierwsze odcinki nowej serii poprowadzi Klaudia El Dursi, dla której jest to wielki powrót po urlopie macierzyńskim. Jednak w dalszej części sezonu w roli gospodyni zadebiutuje Edyta Zając. Zmiana ta wynika z faktu, że El Dursi otrzymała angaż w produkcji „Top Model”. To pierwsza tego typu sytuacja w historii polskiej edycji, by jeden sezon prowadziły dwie prezenterki.

Hotel Paradise wraca do Tajlandii. Co czeka uczestników?

Nagrania do trzynastej odsłony widowiska odbyły się w okresie zimowym w gorącej Tajlandii. Bohaterowie zameldowali się w luksusowej posiadłości, gdzie przez długi czas nie mieli żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Widzowie ponownie zobaczą zaciętą rywalizację, Rajskie Rozdania oraz szczere wyznania podczas Pandory. Szybki start na dwóch kanałach oraz roszady w obsadzie zwiastują przełomową edycję popularnego show.