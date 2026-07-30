Twórcy "Farmy" zaskoczyli fanów. Ekipa programu nieoczekiwanie wróciła na plan

Gospodarze „Farmy” ponownie zameldowali się na ranczu

Jeszcze kilka dni temu prowadzące i produkcja oficjalnie zakończyli dwumiesięczny maraton na planie szóstej edycji reality show. Ustalono również, że wybrano trójkę finalistów, zamykając w ten sposób główny etap zdjęć do programu. Jak się jednak okazuje, nie było to definitywne pożegnanie z kultowym gospodarstwem. Na profilach społecznościowych stacji udostępniono krótkie wideo, gdzie Marcelina Zawadzka, siostry Krawczyńskie oraz eksperci: Szymon Karaś i Beata Oleszek ponownie meldują się przed kamerami, zapowiadając tajemniczy projekt dla fanów produkcji.

„Nagrania sezonu zakończone, a my dziś znów meldujemy się na Farmie, bo szykujemy dla Was coś naprawdę specjalnego 🫶🌾🔥 Jak myślicie, co to będzie? Dajcie swoje typy w komentarzach! 👇”

Czy zobaczymy odcinek specjalny?

Twórcy stacji na ten moment nie ujawniają szczegółów na temat tego, co dokładnie realizują na terenie gospodarstwa. Niemniej jednak fakt, że cała ekipa wróciła do pracy tuż po finale głównych nagrań, mocno zaintrygował miłośników formatu. Wśród społeczności szybko zaroiło się od plotek, że może to być specjalny epizod promujący szóstą edycję, jeszcze przed jej oficjalną emisją w telewizji. Póki co Polsat trzyma karty przy orderach, co jeszcze mocniej podkręca atmosferę wokół nadchodzącej premiery.

Premiera 6. sezonu „Farmy” zbliża się wielkimi krokami

Prace nad najnowszą odsłoną popularnego show Polsatu zostały zakończone. Uczestnicy przez osiem tygodni mierzyli się z wymaganiami wiejskiego życia, rywalizując o przepustkę do wielkiego finału. Potwierdzono też, że nad zmaganiami graczy ponownie czuwać będą Marcelina Zawadzka, Milena i Ilona Krawczyńskie oraz wspomniani wcześniej Szymon Karaś i Beata Oleszek. Choć data premiery szóstego sezonu nie została jeszcze podana, niespodziewana aktywność ekipy sugeruje, że stacja szykuje dodatkowy materiał. Czego dokładnie dotyczy ten projekt? Czas pokaże.