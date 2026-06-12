Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie! Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu - ZDJĘCIA, WIDEO

Porwana Nina w końcu wróci do rodziców w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach porwana Ninka na szczęście się odnajdzie! Ale to wcale nie nastąpi tak szybko, a przerażona Blanka swoje się wycierpi! Do tego stopnia, że nawet Wiktoria (Katarzyna Dąbrowska) wróci do Polski, aby ją wesprzeć, bo Milewska po stracie dziecka kompletnie się załamie. Zwłaszcza, że zostanie zupełnie sama, bo winą o wszystko obarczy męża i ludzi z jego kryminalnej przeszłości, którym nawet złożą wizytę.

Ale czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej to faktycznie ludzie Sergiusza (Mateusz Kaczmarek) będą za to odpowiedzialni? A może jak podejrzewają widzowie będzie to sprawa nowej znajomej Blanki, Zuzy (Aurora Lipartowska), co oczywiście byłoby bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że i ona przejawia się na nagraniach z planu, w momencie zaginięcia córki Milewskich, która co najważniejsze w końcu się odnajdzie!

Córka Blanki i Mario trafi do szpitala w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Tyle tylko, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Ninka wcale nie będzie cała i zdrowa! Odnaleziona dziewczynka od razu trafi do szpitala w Leśnej Górze, ale tym razem już nie za sprawą paniki swoich przewrażliwionych rodziców. A wręcz przeciwnie, bo po porwaniu faktycznie będzie potrzebować pomocy lekarzy, o czym świadczy opatrunek na jej głowie.

Na relacji na Instagramie Rity Sobocińskiej, prowadzonej przez jej mamę Jagodę, jak i rolce Sławomira Wierzbickiego na Instagramie widać opatrzoną Ninkę, przy której czuwa Blanka i Aleś (Paweł Małaszyński). A to oznacza tylko jedno, że córka Milewskich ma najlepszą opiekę pod słońcem, dzięki czemu szybko wróci do zdrowia, co także wynika z relacji dziewczynki, która nawet sama zacznie chodzić po oddziale, a także tańczyć ze swoją serialową mamą!

- Jak dobrze, że w tym szpitalu leczenie jest błyskawiczne i nawet wypisują po 20-tej 😄 - czytamy na jej profilu.

Ninka wyzdrowieje, a jej oprawca poniesie konsekwencje w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach uprowadzona Ninka odnajdzie się, a dzięki pomocy lekarzy wróci do zdrowia. Blanka i Mario w końcu odzyskają córkę, a koszmar Milewskiej się skończy, bo porywacz najpewniej także wyląduje w rękach policji, skoro uda się dotrzeć do dziewczynki.

Czy okaże się nią właśnie Zuza? Czy to właśnie ona w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej zrobi krzywdę nie tylko Nince, ale i jej najbliższym? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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