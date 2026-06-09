Na dobre i na złe. Zaskakujący powrót gangstera Sergiusza w nowym sezonie! Blanka i Mario znów będą musieli się z nim zmierzyć - ZDJĘCIA

Gangster Sergiusz zemści się na Milewskich w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Sergiusz znów powróci do życia Blanki i Mario! I choć gangster będzie siedział w więzieniu za wszystko, co wyrządził Milewskim, to jednak wciąż będzie mógł stanowić dla nich niebezpieczeństwo. Zwłaszcza, że trafił do niego właśnie przez Milewskiego, który wsypał go przed policją przed rozpoczęciem swojego nowego życia.

Czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Poznański postanowi się za to zemścić? Tym bardziej, że gangster nie raz pokazał, że jest zdolny naprawdę do wszystkiego, bo w końcu to on porwał Blankę, aby zwabić do siebie Mario i ostatecznie się z nim policzyć. Czy teraz historia zatoczy koło w przypadku córki Milewskich?

Blanka i Mario skonfrontują się z Poznańskim w więzieniu w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Sławomir Wierzbicki, czyli serialowy sanitariusz Sławek, udostępnił na swoim Instagramie rolkę z planu do nowego sezonu "Na dobre i na złe" po wakacjach, za pomocą której zdradził, że Sergiusz znów pojawi się na ekranie! Milewscy odwiedzą gangstera w więzieniu, gdy ich Ninka zostanie porwana z parku. Oczywiście, małżonkowie od razu pomyślą, że Poznański mógł maczać w tym palce, dlatego prędko złożą mu wizytę.

Tym bardziej, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej policji nie uda się odnaleźć uprowadzonej córki Milewskich tak od razu, a małżonkowie będą chwytać się już wszystkiego, aby tylko odzyskać Ninkę. I stąd zdecydują się skonfrontować z gangsterem, który będzie ich głównym podejrzanym, z uwagi na przeszłość.

To Sergiusz będzie odpowiedzialny za uprowadzenie Ninki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Ale czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach to faktycznie Sergiusz będzie winny uprowadzenia Ninki? Czy to jego ludzie porwą córkę Milewskich, aby zemścić się na Mario? A może gangster nie będzie miał z tą sprawą nic wspólnego?

Szczególnie, że na kolejnych rolkach Sławomira Wierzbickiego z planu do nowego sezonu "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej widać, że porywacze zażądają okupu za dziecko! Czy właśnie tego chciałby w zmian od Milewskich, Poznański? Dowiemy się już w nowych odcinkach!

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