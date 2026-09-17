Na dobre i na złe, odcinek 998: Gangster Sergio po porwaniu Niny wszystkiego się wyprze! Blanka będzie chciała go zabić - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-17 9:40

Kto porwał Ninę (Rita Sobocińska) z "Na dobre i na złe"? Czy w 998 odcinku wyjaśni się, gdzie jest córka Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz) i kto stoi za jej porwaniem? Niestety policja nie znajdzie Niny, ale nie przestanie obserwować Milewskiego. Przeszłość gangstera znów doprowadzi do jego konfliktu z Blanką. W końcu w 998 odcinku "Na dobre i na złe" oboje odwiedzą w więzieniu Sergia (Mateusz Kaczmarek), mafioza, którego Mario posłał do więzienia. Choć Blanka zacznie grozić Sergiuszowi śmiercią, on nie przyzna się do porwania Niny. Kto zatem to zrobił?

Gdzie jest Nina? Córka Blanki i Mario w 998 odcinku "Na dobre i na złe" nadal się nie znajdzie!

Poszukiwania Niny nie skończą się w 998 odcinku "Na dobre i na złe"! Niestety roczna dziewczynka porzucona w "Oknie życia" to nie będzie porwana córka Blanki i Mario. Policja nadal będzie szukać dziecka, obserwując przy tym Milewskiego. Bo skoro w przeszłości był gangsterem, to porwanie Niny mogło być częścią planu zemsty jednego z jego wrogów. 

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" policjanci - Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) - zjawią się w szpitalu w Leśnej Górze i uprzedzą rodziców, że jedna z wersji jest taka, że za zniknięciem Niny stoją dawni "koledzy" Mario, przestępcy, z którymi zadarł, kiedy sfingował swoją śmierć, bo wydał ich policji.

- Albo ty! - krzyknie zdruzgotana Blanka, która zażąda od męża, żeby zostawił ją w spokoju. 

- Nie z takimi podejrzeniami, nie z takimi oskarżeniami...

- A czego innego się spodziewasz?!

- Masz rację. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jeśli ktokolwiek czegokolwiek ode mnie zażąda... Zrobię wszystko i wszystko oddam... Życie też, bez chwili wahania! - Mario ze łzami w oczach zapewni Blankę, że nie cofnie się przed niczym, by odzyskali córkę. 

- A jeśli to zemsta? - zapyta zrozpaczona Blanka.

Głównym podejrzanym Milewskich o porwanie ich córki w 998 odcinku "Na dobre i na złe" będzie Sergio! W końcu odwiedzą Poznańskiego w więzieniu. Tam gdzie posłał go Mario ponad rok temu! Sergio z drwiącym uśmiechem na ustach zapyta małżonków o cel odwiedzin. Od razu wyprze się, że to on stoi za porwaniem Niny. 

- Córeczka zaginęła? I myślicie, że to ja? Co wam też przyszło do głowy! Powinienem się chyba obrazić!

- Lepiej się zamknij!

- Grzeczniej... No i zdecydujcie się, czy mam mówić, czy milczeć?

- Mów!

- Dobrze, skoro prosisz… Nie mam z tym nic wspólnego.

- Kłamiesz!

- Nie mogę powiedzieć, że nie odczuwam swego rodzaju satysfakcji...

Zobacz też: Na dobre i na złe, odcinek 998: Mario odkryje, kto porwał Ninę? To zemsta mafii i gangstera Sergio? - ZDJĘCIA

Blanka, widząc w 998 odcinku "Na dobre i na złe" okrutne zachowanie bandyty Sergia, znów będzie o krok od wybuchu. Zacznie grozić Poznańskiemu, że nie daruje mu porwania Niny. Wciąż bowiem będzie przekonana, że Sergio kłamie, że któryś z jego ludzi ma jej córkę. 

- Jeśli masz cokolwiek wspólnego ze zniknięciem mojej córki, a jej stanie się jakakolwiek krzywda… Zabiję cię!  Gdziekolwiek będziesz, znajdę cię i zabiję!!!

- Szacunek… Zawsze wiedziałem, że jesteś moim przeznaczeniem - zadrwi z niej Sergio. 

Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2? 

Odcinek 998 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 23 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

Na dobre i na złe. Policja nie odnajdzie córki Blanki i Mario!

Polecany artykuł:

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry
Na dobre i na złe, odcinek 998: Gangster Sergio po porwaniu Niny wszystkiego się wyprze! Blanka będzie chciała go zabić - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 32
Ranczo - podcast z planu serialu
Emocje i powroty. Klimat Wilkowyj. Wyzwania i trudne pytania. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
Mediateka.pl