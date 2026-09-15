Na Wspólnej. Nowa czołówka oznacza pożegnanie dawnych bohaterów? Oni wylecą z obsady? - WIDEO

Zmiany w obsadzie "Na Wspólnej" jesienią! To dlatego wielu aktorów nie ma w nowej czołówce?

To nie pierwsza zmiana czołówki "Na Wspólnej", która ma związek nie tylko z rozpoczęciem kolejnego sezonu serialu TVN, ale także z dołączeniem do obsady nowych aktorów i odejściem tych, którzy w ostatnich latach byli twarzami kultowej produkcji. Po śmierci Marii Zięby (śp. Bożena Dykiel) naturalne jest to, że zabrakło tej bohaterki w odświeżonej czołówce "Na Wspólnej". Ale czy będą też inne odejścia?

Czy inni aktorzy, których postacie nie znalazły się w nowej czołówce "Na Wspólnej" w kolejnych odcinkach jesienią pożegnają się z obsadą? Produkcja serialu dementuje wszystkie plotki o serii odejść z "Na Wspólnej", uspokaja przy tym, że obsada pozostaje bez zmian, a nowa formuła ma pokazać zarówno bohaterów obecnych w serialu od wielu lat, jak i nowe twarze oraz różnorodność świata produkcji.

To ważny sygnał dla fanów "Na Wspólnej", którzy mogli podejrzewać, że odświeżenie czołówki wiąże się z pożegnaniem znanych postaci. Dobrze znana ulica Wspólna nadal zostaje z mieszkańcami, którym wątki wzbudzają największe emocje, tylko w bardziej współczesnej, nowoczesnej odsłonie.

W nowej czołówce "Na Wspólnej" u boku Krzysztofa Smolnego (Łukasz Konopka) brakuje Basi (Grażyna Wolszczak). Kasia Żbik (Julia Chatys) i Ola (Marta Wierzbicka) także są same, bez mężów Darka (Michał Mikołajczak) i Mariusza Czerskiego (Mariusz Zaniewski). Ze starszymi bohaterami: Romanem Hofferem (Waldemar Obłoza), Moniką (Sylwia Gliwa), Żanetą (Anna Guzik), a także Martą (Joanna Jabłczyńska), Kamilem (Kazik Mazur) i Igorem (Jakub Wesołowski) także nie ma ich partnerów.

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Nowe aktorki w obsadzie "Na Wspólnej" i odświeżonej czołówce

Do obsady "Na Wspólnej" dołączyła niedawna już widoczna w czołówce Edyta Jungowska, czyli Dorota Zakrzewska. Jest także uwielbiana bohaterka Brygida (Maja Wolska), Kolejną nową gwiazdą "Na Wspólnej" tej jesieni, która już znalazła się w czołówce jest Kamilla Baar. Zagra ona lekarkę Orianę Warską.

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie