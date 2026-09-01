Na Wspólnej, odcinek 4278: Igor zamknie uzależnioną Julkę na odwyku! Tak podejdzie jej dilera - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4278 - środa, 16.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4278 odcinku "Na Wspólnej" Igor wreszcie zostawi córkę w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Tym bardziej, gdy terapia z domu nie przyniesie żadnego efektu, bo po 2 tygodniowej abstynencji Julka znów zacznie brać, jak tylko otrzyma nieco luzu. Wszystko przez to, że uda jej się przekabacić nie tylko swojego terapeutę, ale i Nowaka, że jej stan się poprawił i może wrócić do szkoły. Ale tak naprawdę będzie chodziło jej o samo wyjście z domu, aby mogła spotkać się z dilerem (Hubert Simon) i zakupić od niego kolejne narkotyki.

Tyle tylko, że Julka od razu je zażyje, przez co szybko wpadnie! Wszystko przez to, że jej ojciec zjawi się przed szkołą, aby ją odebrać, a ona już wtedy będzie pod działaniem prochów. I wówczas w 4278 odcinku "Na Wspólnej" nie pozostawi ojcu już żadnego wyboru, skoro dotychczasowe lżejsze metody okażą się nieskuteczne.

Uzależniona Julka nie będzie chciała się leczyć w 4278 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego już w 4278 odcinku "Na Wspólnej" Igor wpakuje córkę do samochodu i zawiezie ją wprost do zamkniętego ośrodka. Oczywiście, Julka za wszelką cenę nie będzie chciała dać się zamknąć na odwyku i będzie zapierać się przed tym rękami i nogami. Zwłaszcza, że będzie na głodzie, przez co jej siła i wściekłość tylko wzrosną. Do tego stopnia, że Nowakówna zacznie boleśnie ranić ojca swoimi słowami. Ale mimo tego on się już nie ugnie!

Tym bardziej, że w 4278 odcinku "Na Wspólnej" już będzie świadom tego, że nie ma dla niej innego ratunku. I z tego względu zostawi ją na odwyku. Ale na tym nie poprzestanie, bo postanowi jeszcze dobrać się do jej dilera, który będzie sprzedawał jej to świństwo.

Igor nawiąże kontakt z dilerem córki w 4278 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4278 odcinku "Na Wspólnej" Nowak skorzysta z telefonu córki, aby nawiązać kontakt z jej dilerem. Oczywiście, Igor napisze do niego w imieniu Julki, aby ten nie domyślił się, że jej ojciec planuje na niego pułapkę. Czy dziennikarzowi uda się dotrzeć do chłopaka?

A może w 4278 odcinku "Na Wspólnej" diler Julki się wywinie? Czy koszmar córki Igora się nie skończy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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