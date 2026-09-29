Pierwsza miłość, odcinek 4266: Ciężarna Amelia i jej chłopak uciekną z domu. Kulasowie i Ziębowie będą przerażeni i bezradni - ZDJĘCIA

Amelia z chłopakiem uciekną z domu w 4266. odcinku "Pierwszej miłości"

W 4262. odcinku Kulas (Marcin Sztabiński) nadal nie wiedział, do kogo należy znaleziony test. Aniela (Maja Wachowska) jako pierwsza domyśliła się prawdy. Dwa odcinki później Kulas coraz gorzej radził sobie z wiadomością o ciąży córki Amelii (Amelia Majcher). W 4263. odcinku sięgnął nawet po alkohol i próbował odnaleźć mężczyznę, którego obwiniał za sytuację Amelii. W 4264. odcinku Kulas rzucił się na Olka, podejrzewając, że to właśnie on jest ojcem dziecka. Aniela zdołała powstrzymać męża przed eskalacją konfliktu. W 4265. odcinku "Pierwszej miłości" Kulas starł się natomiast z rodzicami Jonasza Zięby. To on jest ojcem dziecka!

W 4266. odcinku „Pierwszej miłości” Kulasowie i Ziębowie ponownie znajdą się po przeciwnych stronach rodzinnego konfliktu. Tym razem sytuacja zmusi ich jednak do współpracy. Wszystko za sprawą Amelii i jej chłopaka Jonasza, którzy postanowią uciec z domu.

W 4266. odcinku „Pierwszej miłości” rodziny będą szukać swoich dzieci

Teraz obie rodziny będą musiały odłożyć wcześniejsze konflikty na bok. Ziębowie zaczną działać razem próbując przekonać swoje dzieci, że ucieczka z domu i próba poradzenia sobie we dwoje za wszelką cenę nie jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ za kilka miesięcy na świat przyjdzie ich dziecko. Od teraz priorytetem Kulasów i Ziębów będzie dzieci do powrotu.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4266. odcinka

Odcinek 4266. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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