M jak miłość, odcinek 1947: Agnes i Paweł zbliżą się przez romans Artura. Wreszcie wyznają, co czują

Agnes i Paweł znów razem po wyjściu na jaw romansu Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes, po uratowaniu ojcu życia przed wściekłym Pawłem, także zostawi zdradzieckiego ojca samego i dołączy do Zduńskiego, który będzie siedział w swoim samochodzie przed przychodnią. Tym bardziej, że jej przyrodni brat już zdoła się uspokoić, dzięki czemu jak podaje swiatseriali.interia.pl zdoła już na spokojnie porozmawiać ze swoją przyrodnią siostrą, której wyzna, że Marysia nawet nie wie, gdzie pojechał.

- Myśli, że pojechałem do apteki… Nawet nie wiedziałem, czy… on tu będzie - przyzna jej Paweł.

Jednak w 1947 odcinku "M jak miłość" Pawła tak naprawdę będzie nurtować tylko jedno pytanie. A mianowicie, czy Agnes wiedziała o romansie ojca z Joanną (Dominika Sakowicz). Oczywiście, Rotke potwierdzi i szybko wytłumaczy, czemu nie powiedziała mu prawdy.

- Wiedziałaś o wszystkim? - spyta ją Zduński.

- Tak… Marysia prosiła, żebym nic nie mówiła - przyzna Rotke.

Rotke i Zduński wyznają, co leży im na sercu w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes wcale nie będzie usprawiedliwiać ojca. A wręcz przeciwnie, otwarcie przyzna Pawłowi, że ma do niego sporo żalu o to, co zrobił własnej rodzinie, do której ona sama niedawno dołączyła. A Rogowski wszystko zepsuł...

- Nie będę Artura bronić, zachował się jak palant… Nie mogę mu tego darować, chociaż to mój ojciec... Ja… Paweł, ja… pokochałam waszą rodzinę jak własną, a Artur jednym ruchem rozwalił to wszystko - wyzna mu załamana Agnes.

Wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" i Paweł postanowi zrewanżować się równie szczerym wyznaniem. Tym bardziej, że będzie tak samo bezradny wobec tej sytuacji, jak i Agnes.

- Super… jeszcze i to… Jakby… ktoś rzucił na nas klątwę. Wszystko jest nie tak, jak powinno być… Mam dość… cholera, tej bezradności, tego, że nie mogę nic zrobić, niczego naprawić... ani cofnąć - wyżali jej się Paweł.

Przyrodnie rodzeństwo jeszcze bardziej się do siebie zbliży w obliczu dramatu Rogowskich w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1947 odcinku "M jak miłość" Rotke nie będzie już wiedziała, co odpowiedzieć. Dlatego zamiast słów posunie się do czynów. Agnes wyciągnie rękę i mocno ścinie nią dłoń Pawła. Wówczas przyrodnie rodzeństwo będzie ze sobą tak blisko, jak nigdy. Czy to w 1947 odcinku "M jak miłość" zbliży ich do siebie już na dobre? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach serialu!

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z półnagą Joanną! Odejdzie do kochanki