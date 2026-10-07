Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4265

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-07 7:30

W 4265. odcinku „Pierwszej miłości” Paweł nie zlekceważy opowieści Marysi o podejrzanym mężczyźnie kręcącym się pod szkołą. Postanowi sam dopilnować bezpieczeństwa Julki i ruszy na spotkanie z intruzem. Kacper przypadkiem znajdzie się w samym środku tej niebezpiecznej sytuacji.

W poprzednim odcinku Kulas rzucił się z pięściami na Olka, ponieważ był przekonany, że to on zbałamucił jego córkę. Aniela powstrzymała męża w ostatniej chwili, choć sama czuła się rozdarta między jego wściekłością a zamkniętą w sobie pasierbicą. Maja umówiła się na kawę z przyjacielem ze studiów i uprzedziła o tym Radka, który docenił jej lojalność oraz sprawiał wrażenie, że nie ma z tym problemu. Kacprowi nie podobała się samotna krucjata żony w szkole, a ona zarzuciła mu bierność. Nadal martwiła się też o Melkę i szukała wsparcia u Pawła, który okazał jej zrozumienie. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4265 - streszczenie

Paweł zaniepokoi się tym, co Marysia opowiedziała mu o intruzie kręcącym się pod szkołą. Postanowi sam zadbać o bezpieczeństwo Julki i rozprawić się z podejrzanym mężczyzną. Świadkiem rękoczynów będzie Kacper. Nikola wybierze się z Igą na koncert, przez co Filip poczuje się pominięty. Za namową Białego spróbuje przejąć inicjatywę, ale bezceremonialna reakcja dziewczyny zbije go z pantałyku. Kulas spotka się z rodzicami Jonasza Zięby i mimo zdenerwowania stanie po stronie atakowanej przez nich córki. Zacznie też planować wydatki z myślą o przyszłym wnuku, nie wiedząc, że młodzi mają zupełnie inne zamiary.

„Pierwsza miłość” odcinek 4265 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4265. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany 15 października 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Paweł postanowi wtedy sam zająć się sprawą intruza kręcącego się pod szkołą.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne problemy, przyjaźnie, związki i konflikty. Nie brakuje tu romansów, rozstań, zdrad, tajemnic ani nagłych zwrotów akcji. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje ze swojską atmosferą Wadlewa. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Paweł szarpie mężczyznę przy ścianie, a Kacper próbuje ich rozdzielić. O serialu Pierwsza miłość czytaj na SE Superseriale.
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