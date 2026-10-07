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W poprzednim odcinku Kulas rzucił się z pięściami na Olka, ponieważ był przekonany, że to on zbałamucił jego córkę. Aniela powstrzymała męża w ostatniej chwili, choć sama czuła się rozdarta między jego wściekłością a zamkniętą w sobie pasierbicą. Maja umówiła się na kawę z przyjacielem ze studiów i uprzedziła o tym Radka, który docenił jej lojalność oraz sprawiał wrażenie, że nie ma z tym problemu. Kacprowi nie podobała się samotna krucjata żony w szkole, a ona zarzuciła mu bierność. Nadal martwiła się też o Melkę i szukała wsparcia u Pawła, który okazał jej zrozumienie. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4265 - streszczenie
Paweł zaniepokoi się tym, co Marysia opowiedziała mu o intruzie kręcącym się pod szkołą. Postanowi sam zadbać o bezpieczeństwo Julki i rozprawić się z podejrzanym mężczyzną. Świadkiem rękoczynów będzie Kacper. Nikola wybierze się z Igą na koncert, przez co Filip poczuje się pominięty. Za namową Białego spróbuje przejąć inicjatywę, ale bezceremonialna reakcja dziewczyny zbije go z pantałyku. Kulas spotka się z rodzicami Jonasza Zięby i mimo zdenerwowania stanie po stronie atakowanej przez nich córki. Zacznie też planować wydatki z myślą o przyszłym wnuku, nie wiedząc, że młodzi mają zupełnie inne zamiary.
„Pierwsza miłość” odcinek 4265 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4265. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany 15 października 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Paweł postanowi wtedy sam zająć się sprawą intruza kręcącego się pod szkołą.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne problemy, przyjaźnie, związki i konflikty. Nie brakuje tu romansów, rozstań, zdrad, tajemnic ani nagłych zwrotów akcji. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje ze swojską atmosferą Wadlewa. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski