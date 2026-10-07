W poprzednim odcinku Kulas rzucił się z pięściami na Olka, ponieważ był przekonany, że to on zbałamucił jego córkę. Aniela powstrzymała męża w ostatniej chwili, choć sama czuła się rozdarta między jego wściekłością a zamkniętą w sobie pasierbicą. Maja umówiła się na kawę z przyjacielem ze studiów i uprzedziła o tym Radka, który docenił jej lojalność oraz sprawiał wrażenie, że nie ma z tym problemu. Kacprowi nie podobała się samotna krucjata żony w szkole, a ona zarzuciła mu bierność. Nadal martwiła się też o Melkę i szukała wsparcia u Pawła, który okazał jej zrozumienie. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4265 - streszczenie

Paweł zaniepokoi się tym, co Marysia opowiedziała mu o intruzie kręcącym się pod szkołą. Postanowi sam zadbać o bezpieczeństwo Julki i rozprawić się z podejrzanym mężczyzną. Świadkiem rękoczynów będzie Kacper. Nikola wybierze się z Igą na koncert, przez co Filip poczuje się pominięty. Za namową Białego spróbuje przejąć inicjatywę, ale bezceremonialna reakcja dziewczyny zbije go z pantałyku. Kulas spotka się z rodzicami Jonasza Zięby i mimo zdenerwowania stanie po stronie atakowanej przez nich córki. Zacznie też planować wydatki z myślą o przyszłym wnuku, nie wiedząc, że młodzi mają zupełnie inne zamiary.

„Pierwsza miłość” odcinek 4265 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4265. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany 15 października 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Paweł postanowi wtedy sam zająć się sprawą intruza kręcącego się pod szkołą.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne problemy, przyjaźnie, związki i konflikty. Nie brakuje tu romansów, rozstań, zdrad, tajemnic ani nagłych zwrotów akcji. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje ze swojską atmosferą Wadlewa. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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