W poprzednim odcinku Lew powiedział Weronice, że Kalski opuścił szpital. Greg czekał przed domem Roztockiej na Jagodę i kazał jej się spakować, żeby pojechała z nim. Gdy dziewczyna odmówiła, nie ustąpił, a w jej obronie stanął Kacper. Na miejscu zjawiła się Weronika. Zagroziła, że wezwie policję, i zabroniła Kalskiemu zbliżać się do córki, ale Greg zrobił się agresywny. W poprawczaku Hebel i Agnieszka zapewnili Nochala, że będą walczyć o jego kontakty z siostrą. Chłopak obiecał poprawę i dotrzymał słowa. Ryszard dowiedział się, że Nochal wrócił do treningów koszykówki, a wspierała ich Sandra, siostra Seby. Tymczasem Cieślikowie mieli problem ze starszą sąsiadką, którą denerwowały hałas i obecność obcej osoby wrzucającej list do jej skrzynki. Monika znajdowała swoją bieliznę w dziwnych miejscach, nie wiedząc, że po mieszkaniu buszowała sąsiadka. Co wydarzy się dalej?

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„Na Wspólnej” odcinek 4295 - streszczenie

Dzięki koledze z zespołu Ania pozna biznesmena, który chce wydać płytę jej zespołu. Kazimierz nie uwierzy, że tak utalentowana skrzypaczka dorabia w kawiarni. Zaproponuje jej półroczną pensję pod warunkiem, że Ania skupi się wyłącznie na muzyce. Igor dowie się, że Julka uciekła z ośrodka odwykowego w towarzystwie chłopaka, który proponował jej narkotyki. Ula będzie denerwować się przed ostatnim egzaminem w sesji. Nie zda go, ale wykładowca zaprosi ją na konsultacje. Łucja wyzna Kamilowi, że chce mieć dziecko. Bartek przekaże Elizie wiadomość z prośbą o spotkanie. Eliza i Jarek będą się zastanawiać, czy powiedzieć Juniorowi o zakwalifikowaniu się na obóz bokserski w Hiszpanii, skoro chłopak nie chce już trenować.

„Na Wspólnej” odcinek 4295 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4295. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. W centrum wydarzeń znajdą się między innymi Ania, Igor oraz Eliza i Jarek.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, konfliktami, chorobami, zdradami i powrotami z przeszłości. Ich sprawy prywatne przeplatają się z pracą, związkami i relacjami z bliskimi. Serial opowiada o kilku powiązanych ze sobą rodzinach, których codzienne życie często zmienia się w prawdziwy dramat. W obsadzie są m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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