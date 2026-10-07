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W poprzednim odcinku Lew powiedział Weronice, że Kalski opuścił szpital. Greg czekał przed domem Roztockiej na Jagodę i kazał jej się spakować, żeby pojechała z nim. Gdy dziewczyna odmówiła, nie ustąpił, a w jej obronie stanął Kacper. Na miejscu zjawiła się Weronika. Zagroziła, że wezwie policję, i zabroniła Kalskiemu zbliżać się do córki, ale Greg zrobił się agresywny. W poprawczaku Hebel i Agnieszka zapewnili Nochala, że będą walczyć o jego kontakty z siostrą. Chłopak obiecał poprawę i dotrzymał słowa. Ryszard dowiedział się, że Nochal wrócił do treningów koszykówki, a wspierała ich Sandra, siostra Seby. Tymczasem Cieślikowie mieli problem ze starszą sąsiadką, którą denerwowały hałas i obecność obcej osoby wrzucającej list do jej skrzynki. Monika znajdowała swoją bieliznę w dziwnych miejscach, nie wiedząc, że po mieszkaniu buszowała sąsiadka. Co wydarzy się dalej?
„Na Wspólnej” odcinek 4295 - streszczenie
Dzięki koledze z zespołu Ania pozna biznesmena, który chce wydać płytę jej zespołu. Kazimierz nie uwierzy, że tak utalentowana skrzypaczka dorabia w kawiarni. Zaproponuje jej półroczną pensję pod warunkiem, że Ania skupi się wyłącznie na muzyce. Igor dowie się, że Julka uciekła z ośrodka odwykowego w towarzystwie chłopaka, który proponował jej narkotyki. Ula będzie denerwować się przed ostatnim egzaminem w sesji. Nie zda go, ale wykładowca zaprosi ją na konsultacje. Łucja wyzna Kamilowi, że chce mieć dziecko. Bartek przekaże Elizie wiadomość z prośbą o spotkanie. Eliza i Jarek będą się zastanawiać, czy powiedzieć Juniorowi o zakwalifikowaniu się na obóz bokserski w Hiszpanii, skoro chłopak nie chce już trenować.
„Na Wspólnej” odcinek 4295 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4295. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. W centrum wydarzeń znajdą się między innymi Ania, Igor oraz Eliza i Jarek.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, konfliktami, chorobami, zdradami i powrotami z przeszłości. Ich sprawy prywatne przeplatają się z pracą, związkami i relacjami z bliskimi. Serial opowiada o kilku powiązanych ze sobą rodzinach, których codzienne życie często zmienia się w prawdziwy dramat. W obsadzie są m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg