Pierwsza miłość, odcinek 4270: Szymon wypisze się ze szpitala dla Marty! Ich romantyczny dzień skończy się tragedią

Szymon w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" znów trafi do kliniki! Jego stan będzie coraz gorszy

W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" Szymon będzie miał za sobą kolejne bardzo trudne dni. Już w 4268 odcinku nagle dopadną go silne bóle i osłabienie. Marta nie będzie miała wątpliwości, że ukochany wymaga pomocy, dlatego natychmiast zabierze go do kliniki. Dla obojga będzie to kolejny brutalny sygnał, że choroba Szymona postępuje i coraz mocniej odbiera im normalne życie.

Jeszcze niedawno zakochani robili wszystko, by wykorzystać każdą wspólną chwilę. Wiedząc, jak poważny jest stan Szymona, zdecydowali się nawet na błyskawiczny ślub. W 4253 odcinku dostali informację o wolnym terminie w urzędzie i mieli zaledwie półtorej godziny na przygotowanie ceremonii. Nie zawahali się ani przez moment. Teraz w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" Szymon nadal nie będzie chciał, żeby choroba całkowicie przejęła kontrolę nad ich małżeństwem. Dlatego zrobi coś, czego Marta kompletnie się nie spodziewa.

Szymon w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" wypisze się ze szpitala! Wszystko po to, żeby zrobić Marcie niespodziankę

W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" Szymon zdecyduje się opuścić klinikę. Nie będzie chciał spędzić kolejnego dnia w szpitalnym łóżku, podczas gdy czas, który może poświęcić Marcie, niebezpiecznie szybko się kurczy. Mężczyzna przygotuje dla żony niespodziankę. Nie zrobi jednak wszystkiego sam. Pomoże mu Laura, która od dawna jest blisko Marty i zna doskonale dramatyczną sytuację młodego małżeństwa.

Marta w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" będzie kompletnie zaskoczona. Zamiast kolejnego dnia podporządkowanego lekarzom, badaniom i rozmowom o chorobie dostanie od męża kilka godzin, podczas których znów będą mogli być po prostu zakochaną parą. Szymon będzie chciał dać jej normalność, której ostatnio tak bardzo im brakuje. Piknik stanie się dla obojga chwilą wytchnienia. Marta choć na moment przestanie myśleć o tym, że jej mąż jest ciężko chory, a Szymon spróbuje zachowywać się tak, jakby wciąż miał przed sobą całe życie. Niestety organizmu nie będzie można oszukać... Stan Szymona ponownie stanie się powodem ogromnego strachu. Wszystko będzie wskazywało na gwałtowne pogorszenie związane z jego chorobą.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4270 odcinka

Odcinek 4270 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.