M jak miłość, odcinek 1941: Artur po gorącym wyjeździe z Joanną odegra przed Marysią stęsknionego męża! Agnes i tak nie oszuka - WIDEO

Namiętny wyjazd Artura i Joanny w 1941 odcinku "M jak miłość", a potem powrót do Marysi

Po wyjeździe Artura do Berlina w 1941 odcinku "M jak miłość" tylko jedna osoba domyśli się, że niewierny mąż Marysi jest tam z Joanną Dobrzańską, że zabawia się z kochanką w hotelu w przerwie między wykładami na sympozjum medycznym. Rogowski będzie tak zajęty zdradzeniem żony, że zupełnie o niej zapomni, a Marysia będzie się o niego martwić, że biedak nie ma na nic czasu, bo jest tak zapracowany.

Artur zostawi Joannę i wróci do Marysi w 1941 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu w Grabinie w 1941 odcinku "M jak miłość" na Artura czeka niespodzianka! Po kilku miesiącach wróci Basia (Karina Woźniak)! Nastoletnia córka Rogowskich była na uczniowskiej wymianie w Hamburgu, ale teraz przyjedzie do rodzinnego domu, a jej życiu zajdą duże zmiany. Kochliwa Basia znów pozna chłopaka... Wystarczy jednak, że zjawi się w Grabinie, a wyczuje napięcie panujące między rodzicami.

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Mimo że w 1941 odcinku "M jak miłość" Artur po upojnym wyjeździe z Joanną z trudem się z nią rozstanie, to jednak zagłuszy porywy serca i po powrocie do Grabiny odwiezie kochankę do jej domu, a sam wróci do Marysi. Odgrywając rolę stęsknionego męża, nie tylko przed nią, ale przede wszystkim przed córkami i teściową Barbarą (Teresa Lipowska), której poskarżył się ostatnio, że jest bardzo nieszczęśliwy.

Czułe powitanie Marysi z Arturem w 1941 odcinku "M jak miłość"

Rozłąka z Arturem sprawi, że w 1941 odcinku "M jak miłość" Marysia czule go powita, pocałuje w policzek, ale będzie tak skupiona na powrocie Basi do domu, że nie zauważy, że on coraz bardziej męczy, że wyrzuty sumienia nie dają mu spokoju. Zakochany w Joannie nie zakończy ich romansu, nie zdoła jednak przyznać się Marysi do zdrady i odejść do kochanki.

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Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!

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