M jak miłość, odcinek 1941: Artur całkowicie zapomni o Marysi! Tak się będzie zabawiał z Joanną w hotelu w Berlinie - ZDJĘCIA

Artur wyjedzie z Joanną do Berlina w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur wyjedzie na sympozjum do Berlina, ale wcale nie sam! Tym bardziej, że tym razem już nikt mu nie przeszkodzi i nie udaremni jego wspólnego wyjazdu z Joanną. Szczególnie, że teraz Rogowskiemu uda się go ukryć przed Agnes (Amanda Mincewicz) i Judytą (Paulina Chruściel), które wcześniej stanęły mu na drodze.

Ale w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej już nikt go nie powstrzyma i w tajemnicy przed wszystkimi Artur zabierze ze sobą Joannę, która oczywiście zgodzi się z nim pojechać. Tym bardziej, że za pierwszym razem, gdy nie uda im się razem pojechać będzie bardzo rozczarowana, ale teraz o tym nie będzie mowy!

Rogowski nawet nie odezwie się do żony w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach kochankowie nie będą marnować czasu! Artur i Joanna będą się tak dobrze bawić w berlińskim hotelu, że Rogowski już kompletnie zapomni o swojej żonie, która zmartwiona będzie czekać na informację od niego w Grabinie. Jednak niestety jej nie uzyska, bo mąż wcale się do niej nie odezwie.

- Dzwonił do ciebie? - zainteresuje się Agnes.

- Nie, na tym sympozjum jest tak zajęty - wyzna jej Marysia.

Oczywiście, w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Agnes od razu wyda się to podejrzane. Tym bardziej, że trudno będzie jej uwierzyć w to, że ojciec nie będzie miał nawet ani chwili, aby odezwać się do jej macochy. Zwłaszcza, gdyby pojechał tam sam. Ale tak wcale nie będzie, co równie prędko odkryje Rotke.

Agnes odkryje, że ojciec wyjechał z kochanką w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Agnes domyśli się, że ojciec ją okłamał i wcale nie zakończył swojego romansu z Joanną, jak wcześniej ją przekonywał. A co więcej jeszcze tym razem wyjechał na sympozjum razem z kochanką.

I wówczas w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej stanie się dla niej jasne, czemu tak bardzo jest zajęty. Zwłaszcza, że już będzie ona wiedziała o jego wcześniej zdradzie Marysi, a teraz nadarzy się następna. I z pewnością na jednej się nie skończy...

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