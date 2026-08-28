M jak miłość. Agnes w końcu wyda zdradzieckiego Artura przed Marysią w nowym sezonie? Odkryje, że okłamał ją w sprawie romansu z Joanną

Artur złamie słowo dane Agnes w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Agnes zdemaskuje zakłamanego Artura, który wcale nie zakończy swojego romansu z Joanną, jak wcześniej będzie ją o tym przekonywał. Zdradzamy, że tuż po odkryciu zdrady ojca, Rotke nie wyda go ani przed Marysią, ani przed Barbarą (Teresa Lipowska). Tyle tylko, że będzie jej z tym tak źle, że zdecyduje się wyjechać do Niemiec, aby nie musieć okłamywać i patrzeć w oczy kobietom, które przyjęły ją jak swoją.

Jednak już w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rotke wróci, aby sprawdzić, czy Rogowski spełnił jej ultimatum i zerwał wszelkie kontakty z kochanką. I choć wówczas Artur zapewni ją, że tak, bo faktycznie nie będzie utrzymywał z nią żadnych kontaktów, a nawet odejdzie z przychodni w Gródku, do której ona się przeniesie, aby nie musieli spotykać się nawet w pracy, to jednak w końcu jej ulegnie. Kochanek Dobrzańskiej odpowie na jej rozpaczliwą wiadomość o ostatnie spotkanie w lesie, w trakcie którego nie wytrzyma i znów chwyci ją w ramiona.

Rotke dowie się o wyjeździe ojca z kochanką w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A już w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach ich romans będzie tkwił w najlepsze. Do tego stopnia, że Artur zabierze kochankę na sympozjum do Berlina, gdzie tym razem uda ,mu się skutecznie zarezerwować dla nich jeden pokój z łóżkiem małżeńskim. Szczególnie, że tuż przed wyjazdem nie dowie się o nim ani Agnes, ani Judyta (Paulina Chruściel), bo teraz Rogowski już o to zadba, aby nikt go przed nim nie powstrzymał, tak jak wcześniej.

Jednak w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej sielanka kochanków nie potrwa długo, gdy Agnes w końcu dowie się nie tylko o tym, że ojciec ją okłamał i wcale nie zakończył swojego romansu z Joanną. Ale także, że tym razem zdołał już wyjechać z kochanką na romantyczny wyjazd i tego mu nie daruje. Szczególnie, że już za pierwszym razem będzie robiła wszystko, aby do niego nie dopuścić, a teraz Artur to powtórzy.

Marysia w końcu dowie się prawdy o niewiernym i zakłamanym mężu w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Czy po tym odkryciu w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Agnes zdecyduje się w końcu przestać kryć niewinnego ojca i zdradzieckiego ojca i wreszcie wydać go przed niczego nieświadomą Marysią? Czy Rotke powie Rogowskiej prawdę o romansie jej męża z Dobrzańską? Tym bardziej, że przecież Artur złamie jej ultimatum, jakie postawi mu, aby jego żona nie dowiedziała się prawdy.

Czy zatem w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dotrzyma słowa, a prawda o nim wreszcie wyjdzie na jaw? Czy Marysia dowie się jej właśnie od Agnes? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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