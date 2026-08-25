M jak miłość. Wściekła Marysia zaatakuje zabójcę Franki! Spróbuje zabić ją i Agnes w nowym sezonie - ZWIASTUN

Rozpędzony Dominik Walat wyjedzie na czołówkę Agnes i Marysi w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach w Grabinie dojdzie do kolejnego wypadku, którego sprawcą ponownie okaże się Dominik Walat, o czym już informowaliśmy jako pierwsi. A żeby było jeszcze ciekawej, to znów ucierpią w nim najbliżsi Pawła. Przypomnijmy, że syn wiejskiego milionera już raz omal nie zabił Zduńskiego, Antosia (Mikołaj Jankowski) i Franki, gdy wyjechał przed ich samochód rozpędzonym quadem. Wówczas Paweł gwałtownie skręcił kierownicą, aby uniknąć zdarzenia.

A w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej historia zatoczy koło. Tyle tylko, że teraz po drugiej stronie będą siedziały matka i przybrana siostra Pawła, która zdecyduje się odwieźć macochę do pracy. Tyle tylko, że wtedy jak podaje swiatseriali.interia.pl wyjedzie im na czołówkę rozpędzony samochód, za kierownicą którego ponownie będzie siedział Walat!

- Uważaj! - krzyknie do niej Marysia.

Marysia rozpozna w sprawcy wypadku zabójcę Franki i nie wytrzyma w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marysia i Agnes będą miały o wiele więcej szczęścia niż Zduńscy, bo po odbiciu kierownicą auto Rotke zatrzyma się w rowie, dzięki czemu ani jej, ani Rogowskiej nic poważnego się nie stanie. Jednak obie najedzą się sporo strachu. Ale to jeszcze wcale nie będzie dla nich koniec emocji, gdy odkryją, kto siedzi po drugiej stronie! Mimo tego, że chłopak będzie spróbował się zakrywać, to Marysia bez problemu go rozpozna!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowska dozna szoku na widok Walata. Wówczas Marysia nie zdoła zapanować nad swoimi emocjami i od razu zaatakuje sprawcę wypadku i swojego syna, przez którego finalnie zginęła jego synowa, bo właśnie powikłania po tym zdarzeniu sprawiły, że u Franki pojawił się tętniak, który w końcu pękł!

- Znam… To Dominik Walat… - szepnie do Agnes.

- O Boże… To on? Ten Walat? - upewni się Rotke.

- Mało ci jeszcze? Moja synowa nie żyje, wiesz o tym? Zmarła po wypadku, który spowodowałeś! - zaatakuje go przez szybę Rogowska.

Wiejski chuligan już nie uniknie odpowiedzialności w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W tym momencie w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Agnes spróbuje odciągnąć i uspokoić roztrzęsioną Marysię, a Dominik spróbuje odjechać. Tym bardziej, że doskonale będzie wiedział, że za spowodowanie kolejnego wypadku będą mogły mu grozić poważniejsze konsekwencje. Zwłaszcza, że wciąż będzie miał wyrok w zawieszeniu, a na dodatek złamie 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednak w tym przypadku w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej sportowy samochód odmówi mu już posłuszeństwa, bo koła nie złapią przyczepności. A chwilę później na miejscu zjawią się już Natalka (Dominika Suchecka) z Rafałem (Jakub Kucner), których wcześniej wezwie rowerzysta, będący świadkiem całego zdarzenia. I wtedy Walat się już nie wywinie! Szczególnie, że filmik z całek akcji szybko trafi do sieci!

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