M jak miłość. Romantyczny wyjazd Artura i Joanny! Romans kochanków wybuchnie na nowo w następnym sezonie

Artur nie zdoła zakończyć romansu z Joanną w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach romans Artura i Joanny będzie trwał w najlepsze! I choć tuż po kolejnej zdradzie Marysi (Małgorzata Pieńkowska), Rogowski zgodnie z ultimatum Agnes (Amanda Mincewicz) całkowicie zerwie kontakt z kochanką i nawet odejdzie z przychodni w Gródku, gdzie przeniesie się Dobrzańska, aby więcej nie mogli się spotykać i w pracy, to ostatecznie znów jej ulegnie.

Wszystko przez to, że zakochana Dobrzańska nie będzie mogła pogodzić się z wyborem Rogowskiego i tym, że znów stała się dla niego obcą osobą. Zwłaszcza, że osobiście przekona się o tym przed przychodnią, gdzie kochanek potraktuje ją jak powietrze. Do tego stopnia, że zacznie bombardować go rozpaczliwymi wiadomościami z prośbą o ostatnie spotkanie, na co Artur ostatecznie przystanie. I wówczas w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znów weźmie Joannę w ramiona, gdy zrozumie, że nie może bez niej żyć!

Rogowski w końcu wyjedzie z kochanką na sympozjum do Berlina w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Aż w końcu w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zdecyduje się wyjechać z kochanką z daleka od Grabiny, aby móc na spokojnie spędzić z nią miłe chwile, nie myśląc o swoich najbliższych. Zdradzamy, że Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina i tym razem już nikt go przed tym nie powstrzyma. Rogowski wreszcie na spokojnie zarezerwuje dla nich jeden pokój z łóżkiem małżeńskim, tak jak chciał to zrobić za pierwszym razem, ale wówczas powstrzymały go przed tym Agnes z Judytą (Paulina Chruściel).

Jednak już w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski dopnie swego i w końcu wyjedzie z kochanką, czym ogromnie ją uszczęśliwi. Szczególnie, że za pierwszym razem, gdy wyjazd nie doszedł do skutku, to nie potrafiła ukryć swojego rozczarowania. Ale tym razem już będzie inaczej, bo nikt im w tym nie przeszkodzi, a kochankowie będą mogli cieszyć się sobą. Aczkolwiek tylko do czasu! Czemu?

Agnes odkryje kłamstwo ojca i go wyda w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

A to dlatego, już w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Agnes odkryje, że Artur okłamał ją w sprawie swojego romansu z Joanną, który wcale się nie skończy. A co więcej, dojdzie do tego, że tym razem udało mu się wyjechać z kochanką na sympozjum do Berlina i ponownie zarezerwować dla nich jeden pokój.

Czy w tej sytuacji w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rotke zdecyduje się go wydać przed Marysią? Czy Rogowska wreszcie dowie się o kolejnym romansie męża? Czy taki właśnie będzie finał samowolki Artura, za którą w końcu zapłaci najwyższą cenę? Przekonamy się już niebawem!

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